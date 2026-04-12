Lech Poznań - GKS Katowice. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lech Poznań - GKS Katowice w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport, oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - GKS Katowice. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

W zeszły weekend Lech Poznań miał wielką szansę by odskoczyć reszcie stawki w walce o mistrzostwo Polski. "Kolejorz" zagrał na wyjeździe z drugą Jagiellonią Białystok, która traciła do niego trzy punkty. Ostatecznie w stolicy Podlasia padł remis, co sprawiło, że "Jaga" utrzymała się w grze o tytuł.

Dziś aktualny mistrz Polski podejmie u siebie GKS Katowice. GKS, który niedawno uległ "Jadze" na jej terenie 1:2. Katowiczanie walczą o czołową ósemkę, choć jeśli przydarzą im się wpadki podobne do tych z Arką Gdynia i Cracovią, będzie im o nią ciężko. Nastroje w ekipie Rafała Góraka po ostatnim spotkaniu mogą być nienajlepsze. Gieksa po szalonym meczu, w którym padło osiem bramek, odpadła w półfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa dopiero po rzutach karnych. To była jej jedyna szansa na trofeum w tym sezonie, która przepadła w naprawdę dramatycznych okolicznościach. Jeśli morale w drużynie z Katowic faktycznie nie będzie dziś najlepsze, Lech będzie gotowy by to wykorzystać.

Oba zespoły spotkały się w rundzie jesiennej na początku października. Wówczas Lech wygrał na wyjeździe 1:0. GKS od powrotu do Ekstraklasy nie potrafi wygrać z "Kolejorzem". W trzech meczach doznał dwóch porażek i zaliczył jeden remis. Niewiele wskazuje na to, że dziś może ulec to zmianie, tym bardziej że Poznaniacy triumfowali w trzech ostatnich spotkaniach u siebie, a Gieksa jest jedną ze słabiej grających drużyn w lidze na wyjazdach.

