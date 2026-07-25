Lech Poznań - Cracovia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Lech Poznań - Cracovia w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 20:15 na na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Cracovia. Zmiany, transfery oraz forma w trakcie przygotowań

Lech Poznań wybornie rozpoczął nowy sezon. W meczu o Superpuchar Polski mistrz kraju pewnie pokonał wicemistrza i zdobywcę Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Z kolei w pierwszym spotkaniu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów rozbił na wyjeździe Aarhus 4:1. Piłkarze Nielsa Frederiksena świetnie wypadli także w letnich sparingach, oba wysoko wygrywając. Klub postarał się o utrzymanie składu z poprzedniego sezonu, dokonując przy tym kilku wzmocnień i zdaje się mieć wszystko, by powalczyć o trzecie z rzędu mistrzostwo w Ekstraklasie.

Pierwszym rywalem "Kolejorza" w nowym sezonie ligowym jest Cracovia. "Pasy" podczas przygotowań do sezonu rozegrały cztery sparingi, z których trzy wygrały. Piłkarze z Krakowa ulegli tylko Pafos 1:2 w pierwszym starciu, a co warte podkreślenia w ostatnim pokonali 1:0 Sevillę. Drużynę jak na razie wzmocniło czterech piłkarzy, a Vicent Burlet, który przyszedł za 500 tys. euro z LOSC Lille i jest jedynym transferem gotówkowym. Poza tym do Cracovii dołączyli Dominik Baumgartner (Wolfsberger AC), Alex Marciniak (Arsenal U18) oraz Filip Marchwiński (wypożyczenie z Lecce).

Obie ekipy w poprzednim sezonie rozegrały dwa spotkania. Pierwsze niespodziewanie aż 4:1 wygrała Cracovia i to na dodatek w Poznaniu. W drugim padł remis 2:2. To oznacza, że Lech od dwóch spotkań nie potrafi poradzić sobie z "Pasami". Czy dziś uda mu się przełamać tę serię?

Lech Poznań - Cracovia. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Lech Poznań - Cracovia w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 20:15 na na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Pablo Rodriguez i Mikael Ishak w barwach Lecha Poznań MIKKEL BERG PEDERSEN AFP

Cracovia tuż przed startem sezonu Ekstraklasy pokonała Sevillę 1:0 IMAGO/Lukasz Germaniuk Newspix.pl





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