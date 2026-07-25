Lech Poznań - Cracovia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Lech Poznań zmierzy się z Cracovią w 1. kolejce nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. "Pasy", które tuż przed startem rozgrywek pokonały Sevillę, spróbują zatrzymać rozpędzonego "Kolejorza" na jego terenie. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - Cracovia? Transmisja na żywo. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Lech Poznań - Cracovia w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 20:15 na na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Lech Poznań - Cracovia. Zmiany, transfery oraz forma w trakcie przygotowań
Lech Poznań wybornie rozpoczął nowy sezon. W meczu o Superpuchar Polski mistrz kraju pewnie pokonał wicemistrza i zdobywcę Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Z kolei w pierwszym spotkaniu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów rozbił na wyjeździe Aarhus 4:1. Piłkarze Nielsa Frederiksena świetnie wypadli także w letnich sparingach, oba wysoko wygrywając. Klub postarał się o utrzymanie składu z poprzedniego sezonu, dokonując przy tym kilku wzmocnień i zdaje się mieć wszystko, by powalczyć o trzecie z rzędu mistrzostwo w Ekstraklasie.
Pierwszym rywalem "Kolejorza" w nowym sezonie ligowym jest Cracovia. "Pasy" podczas przygotowań do sezonu rozegrały cztery sparingi, z których trzy wygrały. Piłkarze z Krakowa ulegli tylko Pafos 1:2 w pierwszym starciu, a co warte podkreślenia w ostatnim pokonali 1:0 Sevillę. Drużynę jak na razie wzmocniło czterech piłkarzy, a Vicent Burlet, który przyszedł za 500 tys. euro z LOSC Lille i jest jedynym transferem gotówkowym. Poza tym do Cracovii dołączyli Dominik Baumgartner (Wolfsberger AC), Alex Marciniak (Arsenal U18) oraz Filip Marchwiński (wypożyczenie z Lecce).
Obie ekipy w poprzednim sezonie rozegrały dwa spotkania. Pierwsze niespodziewanie aż 4:1 wygrała Cracovia i to na dodatek w Poznaniu. W drugim padł remis 2:2. To oznacza, że Lech od dwóch spotkań nie potrafi poradzić sobie z "Pasami". Czy dziś uda mu się przełamać tę serię?
Lech Poznań - Cracovia. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]
Mecz Lech Poznań - Cracovia w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 20:15 na na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.