Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań w miniony czwartek pożegnał się z Ligą Konferencji. "Kolejorz" co prawda pokonał w rewanżu Szachtar Donieck 2:1, ale nie zdołał odrobić dwubramkowej straty. Teraz piłkarzom Nielsa Frederiksena pozostała tylko walka o obronę tytułu mistrza Polski. Po 25. kolejka Lech miał tyle samo punktów, co prowadzące Zagłębie Lubin oraz druga Jagiellonia Białystok, tak więc szanse na to są niemałe.

Dziś Lech jest zdecydowanym faworytem w starciu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. "Słonie" na ligowe zwycięstwo czekają od 7 grudnia, gdy pokonali 2:1... Jagiellonię. Od tamtego czasu w siedmiu ligowych występach zanotowali trzy remisy i zaliczyli cztery porażki. Bruk-Bet zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i na ten moment jest najpoważniejszym kandydatem do spadku.

W jesiennym meczu tych zespołów Lech pokonał na wyjeździe drużynę z Niecieczy 2:0. Bruk-Bet tylko raz w historii wygrał z "Kolejorzem" i to przed własną publicznością, tak więc nic nie wskazuje na to, aby udało mu się poprawić dziś ten bilans i odnieść premierowe zwycięstwo przy Bułgarskiej.

Mikael Ishak Art Service PAP

Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza w sezonie 2025/2026 Marta Badowska Newspix.pl

