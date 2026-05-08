Lech Poznań - Arka Gdynia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lech Poznań - Arka Gdynia w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 8 maja o godzinie 20:30 na na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 i CANAL+ 4K Ultra. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań jest na najlepszej drodze, by obronić mistrzostwo Polski. "Kolejorz" wygrał ostatnie trzy spotkania, a w ostatnich dwóch strzelił pięć bramek i nie stracił przy tym żadnej. Zwłaszcza impnujące było zwycięstwo 4:0 z Legią Warszawa.

Dziś Lech podejmie u siebie Arkę Gdynia, która broni się przed spadkiem. "Arkowcy" zajmują przedostatnie miejsce w tabeli ze stratą czterech "oczek" do 15. lokaty gwarantującej utrzymanie i trzema kolejkami z rzędu bez wygranej. Arka ma jednak jeden mecz zaległy do rozegrania, co daje jakieś nadzieje na utrzymanie, choć będzie to starcie z Górnikiem Zabrze, czyli świeżo upieczonym zdobywcą Pucharu Polski. Szanse na pozostanie Gdynian w Ekstraklasie są zatem niewielkie, a porażka w starciu z "Kolejorzem" mocno skompilkuje ich sytuację.

Lech z kolei może już w najbliższą sobotę świętować mistrzostwo. Stanie się tak, jeśli Górnik Zabrze przegra z Zagłębiem Lubin. Wówczas przewaga piłkarzy Nielsa Frederiksena nad "Górnikami" wzrośnie do dziewięciu punktów na dwie kolejki przed końcem rozgrywek plus wspomnianym zaległym meczem Górnika z Arką. Co prawda komplet zwycięstw przy niemal nieprawdopodobnych trzech porażkach Lecha pozwoliłby zwrównać się ekipie Michala Gasparika z Poznaniakami, ale nie wystarczyłoby to, aby ich wyprzedzić ze względu na gorszy bilans w bezpośrednich spotkaniach.

