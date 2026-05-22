Dotychczasowa przygoda Nielsa Frederiksena z Lechem Poznań, rozpoczęta latem 2024 roku, bez dwóch zdań może zostać uznana za absolutnie udaną. Duńczyk bowiem już w debiutanckim sezonie w Wielkopolsce poprowadził "Kolejorza" do tytułu mistrza Polski, a potem poszedł za ciosem.

W bieżącej kampanii Lech przypieczętował drugie z rzędu trofeum dla najlepszej drużyny PKO BP Ekstraklasy w połowie maja dzięki wyjazdowemu zwycięstwu nad Radomiakiem Radom 3:1 i potem przed kibicami KKS-u pozostała już tylko jedna niewiadoma - czy Frederiksen pozostanie przy Bułgarskiej na dłużej?

Niels Frederiksen z nowym kontraktem w Lechu Poznań. Mistrz Polski dopiął swego

Kontrakt 55-latka wygasał bowiem wraz z końcem czerwca, a tymczasem zaczęły pojawiać się spekulacje o tym, że mógłby on zmienić klub - w medialnych doniesieniach wymieniano tu m.in. Watford, a więc zespół z angielskiej Championship. Teraz jednak wszelkie wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane.

Tuż przed południem 22 maja Lech ogłosił bowiem oficjalnie, że dojdzie do prolongaty umowy szkoleniowca - konkretnie o dwa lata, do końca sezonu 2027/2028. Tym samym wielu fanów zapewne odetchnęło z dużą ulgą.

Jestem bardzo szczęśliwy i cieszę się na możliwość kontynuacji tego, co rozpoczęliśmy dwa lata temu. Myślę, że w tym czasie osiągnęliśmy razem wiele dobrego. Zdobyliśmy dwa mistrzostwa, ale sądzę, że możemy pokusić się w następnym sezonie o trzeci tytuł z rzędu.

PKO BP Ekstraklasa. Lech zakończy sezon meczem z Wisłą

Lech Poznań rozegra w tym sezonie już tylko jedno spotkanie - 23 maja o godz. 17.30 zmierzy się z Wisłą Płock, która nie gra już o nic szczególnego. Po spotkaniu zaś w stolicy woj. wielkopolskiego ma odbyć się wielka feta, która uczci mistrzów kraju.

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL

