Lech - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 kwietnia o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Lech Poznań zmierza po mistrzostwo Polski. "Kolejorz" przed tą kolejką miał trzy punkty przewagi nad goniącymi go Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze, a także cztery nad "zimowym liderem", który wciąż się nie poddaje, czyli Wisłą Płock. W piątek ta przewaga stopniała, dlatego dziś ekipa Nielsa Frederiksena musi zgranąć trzy punkty, aby zrobić kolejny krok w kierunku tytułu.

Forma Lecha w ostatnim czasie jest znakomita. Poznaniacy w ostatnich pięciu ligowych potyczkach odnieśli trzy zwycięstwa i zanotowali dwa remisy. Spośród czołówki prezentują się najrówniej, ale dziś zmierzą się z wciąż niepewną utrzymania, choć bardzo regularnie punktującą Legią Warszawa.

W zwyczajowych okolicznościach mówiło się w przypadku starcia tych zespołów o szlagierze. Patrząc na pozycję w tabeli obu ekip oraz fakt, że Legia dopiero niedawno wydostała się ze strefy spadkowej i wciąż musi się przed nią bronić, to określenie w tym momencie może nie jest do końca adekwatne. Jedak odkąd Warszawiaków przejął Marek Papszun, poza porażką w debiucie, ekipa ze stolicy nie przegrała w kolejnych 10 meczach ligowych i ta seria trwa do dziś. Szkoleniowcowi udało się uporządkować zespół, który stanowi poważne zagrożenie nawet dla czołowych ekip, o czym przekonały się w ostatnich miesiącach Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok czy Wisła Płock.

To będzie 148 spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Dotychczas dzisiejsi gospodarze wygrywali 45 razy, 39 padł remis, a 63-krotnie zwyciężała Legia. Jesienne starcie tych zespołów zakończyło się podziałem punktów.

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany na Enea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport, oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Kadr z meczu Lech - Szachtar Michal Klag East News

Piłkarze Legii Warszawa Marek Antoni Iwanczuk AFP

