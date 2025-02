Lech jednak skrzywdzony w Ekstraklasie. PZPN otwarcie przyznaje, wydano komunikat

W niedzielne popołudnie Lech stanął przed ogromną szansą, by w tabeli PKO BP Ekstraklasy uciec na jeszcze większy dystans goniącym go drużynom. Podopieczni Nielsa Frederiksena wybrali się do Gdańska, gdzie zmierzyli się z będącą nad przepaścią Lechią. Miejscowi jednak tanio skóry nie sprzedali. Po tym gdy czerwoną kartkę otrzymał Alex Douglas, przejęli kontrolę nad meczem i tuż przed przerwą dali liczne powody do radości swoim kibicom. Bartosza Mrozka pokonał Tomas Bobcek.

Reklama