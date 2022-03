Lech - Jagiellonia: o której? Transmisja w tv i online. Gdzie oglądać?

Lech Poznań jeszcze kilka tygodni temu był liderem PKO Ekstraklasy. Teraz "Kolejorz" zdobył w dwóch ostatnich meczach raptem punkt i z pewnością będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę, by skutecznie walczyć o mistrzostwo Polski. Przełamać będzie się chciała także Jagiellonia, która od ponad miesiąca nie zaznała w lidze smaku zwycięstwa.

Lech - Jagiellonia. O której godzinie dzisiaj mecz?

Lech Poznań po 25 kolejkach traci dwa oczka do liderującego Rakowa oraz punkt do drugiej Pogoni. W ostatniej kolejce Lech wyszarpał remis w ostatnich sekundach wyjazdowego meczu z Wisłą Kraków (1-1). Lech Poznań wraz z Wisłą Płock i Pogonią to najlepsza drużyna w PKO Ekstraklasie w meczach domowych, bowiem te drużyny uzyskały 29 punktów w dwunastu spotkaniach. Jagiellonia Białystok nie wygrała w lidze w czterech ostatnich meczach i po 25. kolejce plasuje się na dwunastym miejscu z dorobkiem 30 "oczek". W minionej serii gier Jagiellonia przegrała u siebie z Wisłą Płock 0-1.

Spotkanie Lech - Jagiellonia w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę 19 marca. O której godzinie początek meczu? Starcie Lech Poznań - Jagiellonia Białystok rozpocznie się o godzinie 20.00. W pierwszym meczu Jagiellonia wygrała u siebie z Lechem 1-0. Wówczas bramkę na wagę zwycięstwa zdobył dla podlaskiej drużyny Jesus Imaz.

Lech - Jagiellonia. Transmisja w tv i online live stream. Gdzie oglądać?

Transmisja meczu Lech - Jagiellonia w tv na kanałach Canal+Sport, Canal+3 Sport i Canal+4K Ultra. Spotkanie Lech Poznań - Jagiellonia Białystok można oglądać też online live stream na Canal+online. Tekstowa relacja "na żywo" z pojedynku Lecha z Jagiellonią na sport.interia.pl. Mecz Lech - Jagiellonia sędziować będzie Paweł Raczkowski.

