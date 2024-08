Lech długo na to czekał. "Klątwa" przełamana, błyskawiczny powrót na fotel lidera

Niewiele brakowało, a Lech Poznań do spotkania w Mielcu przystępowałby jako obecny lider PKO BP Ekstraklasy . W Częstochowie rzutem na taśmę bramkę zdobył jednak Piast Gliwice i to właśnie sensacyjni mistrzowie kraju sprzed kilku lat na chwilę awansowali na czoło ligowej tabeli. Czy ekipie z Wielkopolski było z tego powodu przykro? Absolutnie nie. Podopieczni Nielsa Frederiksena w długą podróż na Podkarpacie udali się w znakomitych humorach. Niecały tydzień temu na własnym obiekcie nie dali szans Pogoni Szczecin, wygrywając potyczkę z odwiecznym rywalem 2:0. Kibice podobny rezultat wzięliby w ciemno także i w piątkowy wieczór.

Lech w końcu dopiął swego. Drugi gol przesądził o sprawie

Od pierwszego gwizdka sędziego przyjezdni ruszyli do ataków. Sympatycy gospodarzy z przerażeniem w kierunku bramkarza ukochanego klubu spoglądali średnio co pięć minut. Lech zresztą ekspresowo odnalazł drogę do bramki, bo już w piątej minucie . Szymon Marciniak natychmiastowo odgwizdał jednak spalonego.

Co się odwlecze, to nie uciecze. Wielkopolanie nie przestawali naciskać na przeciwników, aż wreszcie ich starania przyniosły oczekiwane efekty. Niecały kwadrans przed zakończeniem połowy Jakuba Mądrzyka z rzutu wolnego pokonał Dino Hotić. Bośniak na dobre nie uspokoił się po wpisaniu się na listę strzelców, a już dopisał się do niej Michael Ishak i to goście w doskonałych humorach zeszli do szatni. Od powrotu na fotel lidera PKO BP Ekstraklasy dzieliło ich nieco ponad 45 minut gry.