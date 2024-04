Lech był obijany w hicie Ekstraklasy. Jeden gol rozstrzygnął sprawę

Meczom Lecha z Pogonią od lat towarzyszy wiele smaczków, znane są animozje między kibicami. I to Pogoń w tym sezonie już dwukrotnie upokorzyła "Kolejorza", bo takim na pewno było jesienne 5:0 w Szczecinie , najwyższa porażka Lecha w lidze od kilkudziesięciu lat, ale też niedawne rozstrzygnięcie w Pucharze Polski . "Portowcy" wygrali kilka tygodni temu przy Bułgarskiej 1:0, po golu Joao Gamboy w 119. minucie, awansowali wtedy do półfinału Pucharu Polski . A dziś są już w finale, o jedno spotkanie od największego sukcesu w historii klubu.

Ten awans wywalczyli ledwie cztery dni temu, też po dogrywce ogrywając Jagiellonię Białystok . Do stolicy Wielkopolski przyjechali więc pełni animuszu, natchnieni - celem był awans na podium w tabeli Ekstraklasy. Zapewniało go trzecie w tym sezonie pokonanie Lecha.

Dziesięciu bohaterów Pogoni ze środy w podstawowym składzie na Lecha. Miał ich ponieść entuzjazm po awansie do finału PP

W przypadku Lecha ciężko było odnieść wrażenie, że to absolutnie kluczowy mecz w walce o zachowanie szans na zdobycie tytułu . Powrót do składu Afonso Sousy, wyjście od początku Mikaela Ishaka - to nie miało większego znaczenia. Lech nadal nie potrafił kreować sytuacji w ataku pozycyjnym , a w kontrach popełniał proste błędy, przy podaniach.

Co innego Pogoń - powinna po prostu prowadzić. Najpierw głową z bliska nie trafił Biczachczjan, po świetnym dograniu Grosickiego, gdy wyskoczył zza pleców Czerwińskiego. Później zaś, już po upływie pół godziny gry, Linus Wahlqvist . Szwed dostał "ciasteczko" od Rafała Kurzawy , miał przed sobą tylko Bartosza Mrozka i dużo czasu, bo świetnie przyjął piłkę. Uderzył źle , w kierunku bliższego słupka, ale niecelnie. Lepsze były za to strzały Grocikiego (z ostrego kąta) i Biczachczjana (z dobitki) tuż przed przerwą. W obu świetnie zachował się jednak Mrożek.

Pogoń w natarciu, mogło byc nie jeden, a dwa albo trzy do zera. Jako oni tego nie trafiali?

Pogoń mogła więc czuć niedosyt, ale jeszcze większy musiał on być po 20 minutach drugiej połowy. Pod względem jakości akcji, "Portowcy" o dwie klasy wyprzedzali podopiecznych Mariusza Rumaka . Było więc zagrożenie po stałych fragmentach, jak choćby strzał Leo Borgesa , było i po akcjach, gdy Mrozek zdołał zbić uderzenie Biczachczjana , a zmierzającą do siatki piłkę z linii wybił Bartosz Salamon .

Lech wykorzystał swój jeden moment. Kapitalne dośrodkowanie, a później - perfekcja w polu karnym

Wydawało się, że Lech będzie potrzebował jakiegoś cudu, by wygrać to spotkanie, a przecież już sam remis nie był dla niego - w tej sytuacji - niezłym wynikiem. Po prostu nawet na ten jeden punkt nie zasługiwał. I ten cud nastąpił, po stałym fragmencie, a przecież Pogoń radziła sobie przy nich dotąd znakomicie.

Była to zasługa trzech graczy - Joela Pereiry, który chwilę wcześniej wszedł na boisko za Czerwińskiego, bo kapitalnie, miękko dośrodkował. Bartosza Salamona, bo wygrał pojedynek w powietrzu, ale nie uderzał, a zagrał na środek. No i niewidocznego dotąd Mikaela Ishaka, który dostawił tylko nogę przed Cojocaru. Lech w 77. minucie objął prowadzenie - był to rezultat co najmniej zaskakujący.