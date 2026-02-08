Ładny gol, a potem zwrot akcji i gwizdy z trybun. Dwóch "rannych" w Szczecinie

Do meczu 20. kolejki Ekstraklasy Pogoń Szczecin i Bruk-Bet Termalica Nieciecza podchodziły z zamiarem zlizania ran po pierwszej "wiosennej" serii gier. "Portowcy" przegrali 1:2 z Motorem Lublin, a goście 0:1 z Cracovią.

Do pierwszej małej wymiany "ognia" doszło po kilku minutach. Strzał Mukairu obronił Chovan, po chwili to samo z uderzeniem Kubicy zrobił Cojocaru. Po kwadransie piłka wpadła do siatki, ale gol stopera Pogoni Dimítrisa Keramítsisa nie został uznany, bo znalazł się na spalonym. Po większej chwili spokoju nadeszło trafienie na 1:0. I to nie byle jakie, Sam Greenwood popisał się ładnym uderzeniem z rzutu wolnego. Piłka zaczęła spadać tuż po minięciu muru, który nie podskoczył.

Pogoń zremisowała z Bruk-Betem Termalicą. Gwizdy na obiekcie w Szczecinie

Druga połowa upłynęła pod znakiem dominacji Bruk-Betu Termaliki. Kamil Zapolnik już w przeszłości strzelał piękne gole przewrotką, tym razem znowu tego spróbował. To był pierwszy z wielu sygnałów alarmowych dla szczecińskiej defensywy. Strzelali kolejni zawodnicy, Hilbrycht, Isik, Fassbender, groźnie było po stałych fragmentach.

Sytuacja Pogoni mimo prowadzenia wyglądała na coraz gorszą, Cojocaru w 76. minucie zobaczył żółtą kartkę za grę na czas. W 83. minucie przyjezdni w końcu wykonali zadanie doprowadzenia do wyrównania. Co ciekawe, na listę strzelców wpisał się były gracz "Portowców" Rafał Kurzawa.

Na trybunach stadionu im. Floriana Krygiera słychać było gwizdy. Na niespełna 2 minuty przed końcem Ambrosiewicz próbował przechylić szalę zwycięstwa na stronę "Słoników" uderzeniem zza pola karnego, ale chybił. Skończyło się na 1:1, w zasadzie oba zespoły mogą mieć do siebie pretensje.

Pogoń pozostaje na 14. miejscu w ligowej stawce i za tydzień zagra z sąsiadującą w tabeli Arką w Gdyni. Z kolei Bruk-Bet dalej jest ostatni, a więc 18., w następnej kolejce zmierzy się u siebie z Górnikiem Zabrze.

Statystyki meczu Pogoń Szczecin 1 - 1 Bruk-Bet Termalica Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 16 19 Strzały celne 6 8 Strzały niecelne 5 9 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 64 62

Sam Greenwood i Patryk Dziczek w meczu Pogoń Szczecin - Piast Gliwice Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Marcin Brosz jest trenerem Termaliki Nieciecza od 19 marca 2024 roku. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kamil Grosicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

