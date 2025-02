Górnik Zabrze wciąż nie może domknąć przebudowy stadionu. Klub potrzebuje na ten cel fortuny

Sprawie przyjrzał się szczegółowo dziennikarz portalu "WP SportoweFakty" Łukasz Kuczera. Jak wskazał, choć czwarta trybuna została już postawiona, to brakuje na niej dużej liczby krzesełek, a do tego wszystkiego wciąż nieukończone są loże VIP, w których pokładano nadzieje na wygenerowanie znaczących zysków dla klubu.

By dopiąć wszystko na ostatni guzik potrzeba będzie ok. 40 mln zł, a pozyskanie takiej kwoty to naturalnie dla miasta niełatwa kwestia, zwłaszcza że np. Ministerstwo Sportu niekoniecznie będzie skore do jakichkolwiek większych dofinansowań.