Kuriozalny gol przesądził. Asystował bramkarz, obrona zgłupiała. Ekstraklasa ma nowego lidera

To już 24. kolejka polskiej Ekstraklasy w sezonie 2024/25. Koniec sezonu zbliża się więc wielkimi krokami. Raków Częstochowa w tej serii gier pojechał do Gliwic, aby zmierzyć się z miejscowym Piastem. Mimo że gospodarze nieźle zaczęli to spotkanie, na przerwę schodzili z jednobramkową stratą. Po zmianie stron podopieczni Marka Papszuna przypieczętowali swoje zwycięstwo. Ich bohaterem został Jonatan Brunes.