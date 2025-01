Przerwa zimowa w Ekstraklasie z perspektywy kibiców ciągnie się niemiłosiernie, a na powrót rodzimych rozgrywek przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Najbliższe spotkania rozegrane zostaną dopiero 31 stycznia. Pierwszy miesiąc 2025 roku to jednak czas intensywnych prac działaczy PZPN, których rezultaty mają już wkrótce być odczuwalne.

Przełomowa zmiana w Ekstraklasie. Media: koniec z przepisem o młodzieżowcu

Kulesza postanowił znieść przepis o młodzieżowcu, który obligował kluby z Ekstraklasy do posiadania w trakcie spotkań przynajmniej jednego wychowanka na murawie. Niespełnienie wymogów wiązało się z niemałymi karami finansowymi. Wszystko wskazuje na to, że koniec przepisu o młodzieżowcu. We wtorek 14 stycznia odbędzie się najbliższe spotkanie zarządu PZPN, na którym zapaść ma oficjalnie decyzja w tej sprawie.