Kryzys w Legii Warszawa, nagle takie informacje. Były już pierwsze rozmowy

Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Po wielu transferach i zatrudnieniu nowego trenera, byłego selekcjonera kadry Rumunii Edwarda Iordanescu kibice oraz działacze oczekiwali walki o mistrzostwo kraju, Puchar Polski oraz dobrej gry w europejskich pucharach.

Tymczasem szkoleniowiec całkowicie zawiódł. Legia pod jego wodzą odpadła z Pucharu Polski po rywalizacji z Pogonią Szczecin oraz średnio spisywał się w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, co poskutkowało zwolnieniem. Jego obowiązki przejął Inaki Astiz, dotychczasowy asystent, a działacze "Wojskowych" natychmiast rozpoczęli poszukiwania następcy.

W mediach głośno było o takich nazwiskach, jak Nenad Bjelica, Jacek Magiera, czy Maciej Skorża, który notuje nie najlepszy czas w japońskiej Urawie Red Diamonds. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.

Włodarczyk informuje, tak wygląda sprawa trenerów w Legii

Wiele wskazuje, że nowego trenera Legii poznamy w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem dziennikarza klub jest bardzo blisko dogadania się ze swoim "wymarzonym" szkoleniowcem, jednakże wciąż brakuje formalności.

- Według naszych informacji w ostatnich dniach klub miał skonkretyzować rozmowy i w Legii można było usłyszeć, że "ktoś jest już dogadany, ale jeszcze na COŚ czekamy". Dlatego w tym tygodniu nie było białego dymu - przekazano.

Co ciekawe, opcją rezerwową ma pozostawać wspomniany już Nenad Bjelica. Były trener m.in. Lecha Poznań miał już przeprowadzić pierwsze rozmowy z przedstawicielami klubu ze stolicy.

- Jak słyszymy, cały czas żyje temat Nenada Bjelicy, z którym prowadzono już rozmowy w ostatnich tygodniach. Na dziś ma być opcją rezerwową - dodano.

Najbliższe spotkanie Legia rozegra w sobotę 22 listopada. Na obiekcie w Warszawie podejmie Lechię Gdańsk. W czwartek, 27 listopada natomiast w spotkaniu w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji na własnym stadionie zmierzy się ze Spartą Praga.

Media: Nenad Bjelica może zostać trenerem Legii Warszawa Damir Sencar AFP

Edward Iordanescu Marcin Golba AFP

Dariusz Mioduski, prezes Legii AFP