Kryzys w Legii Warszawa, nagle takie informacje. Były już pierwsze rozmowy
Wciąż nie wiadomo, kto zostanie następcą Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii Warszawa. W klubie ze stolicy panuje wielki kryzys, co idealnie obrazują wyniki osiągane przez drużynę. Ta prezentuje się także poniżej oczekiwań także pod wodzą tymczasowego szkoleniowca, Inakiego Astiza. Najnowsze informacje ws. sytuacji Legii przekazał Tomasz Włodarczyk. Zdradził, że jeden trener jest już po słowie z działaczami.
Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Po wielu transferach i zatrudnieniu nowego trenera, byłego selekcjonera kadry Rumunii Edwarda Iordanescu kibice oraz działacze oczekiwali walki o mistrzostwo kraju, Puchar Polski oraz dobrej gry w europejskich pucharach.
Tymczasem szkoleniowiec całkowicie zawiódł. Legia pod jego wodzą odpadła z Pucharu Polski po rywalizacji z Pogonią Szczecin oraz średnio spisywał się w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, co poskutkowało zwolnieniem. Jego obowiązki przejął Inaki Astiz, dotychczasowy asystent, a działacze "Wojskowych" natychmiast rozpoczęli poszukiwania następcy.
W mediach głośno było o takich nazwiskach, jak Nenad Bjelica, Jacek Magiera, czy Maciej Skorża, który notuje nie najlepszy czas w japońskiej Urawie Red Diamonds. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.
Włodarczyk informuje, tak wygląda sprawa trenerów w Legii
Wiele wskazuje, że nowego trenera Legii poznamy w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem dziennikarza klub jest bardzo blisko dogadania się ze swoim "wymarzonym" szkoleniowcem, jednakże wciąż brakuje formalności.
- Według naszych informacji w ostatnich dniach klub miał skonkretyzować rozmowy i w Legii można było usłyszeć, że "ktoś jest już dogadany, ale jeszcze na COŚ czekamy". Dlatego w tym tygodniu nie było białego dymu - przekazano.
Co ciekawe, opcją rezerwową ma pozostawać wspomniany już Nenad Bjelica. Były trener m.in. Lecha Poznań miał już przeprowadzić pierwsze rozmowy z przedstawicielami klubu ze stolicy.
- Jak słyszymy, cały czas żyje temat Nenada Bjelicy, z którym prowadzono już rozmowy w ostatnich tygodniach. Na dziś ma być opcją rezerwową - dodano.
Najbliższe spotkanie Legia rozegra w sobotę 22 listopada. Na obiekcie w Warszawie podejmie Lechię Gdańsk. W czwartek, 27 listopada natomiast w spotkaniu w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji na własnym stadionie zmierzy się ze Spartą Praga.