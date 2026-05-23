Kończący się sezon Ekstraklasy jest absolutnie wyjątkowym dla Górnika Zabrze. Klub z Górnego Śląska przełamał wieloletnią niemoc i zdołał sięgnąć po Puchar Polski, pokonując w finale 2:0 Raków Częstochowa. Zabrzanie po raz ostatni taki sukces świętowali w 1972 roku.

Triumf w krajowym pucharze dał Górnikowi prawo gry w eliminacjach Ligi Europy. W ostatniej kolejce Ekstraklasy gra będzie toczyła się jednak o jeszcze większą stawkę. Jeżeli drużyna prowadzona przez Michala Gasparika pokona Radomiaka Radom to zapewni sobie wicemistrzostwo Polski oraz udział w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Ostatnie tygodnie przyniosły w Zabrzu przełom nie tylko jeśli chodzi o wyniki sportowe. W czwartek doszło do oficjalnego podpisania umowy, na mocy którego Lukas Podolski stał się faktycznym właścicielem Górnika. Ten ruch ostatecznie zakończył przeciągającą się w nieskończoność sagę dotyczącą prywatyzacji klubu.

Lukas Podolski zakończy karierę piłkarską. Swoim ostatnim występem pobije absolutny rekord

Podolski niedługo po przejęciu klubu podjął jeszcze jedną, chyba najważniejszą decyzję w swojej karierze. Mistrz świata z 2014 roku ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, czyniąc tym samym mecz kończącym sezon Ekstraklasy jeszcze bardziej wyjątkowym.

"Poldi" przez wiele lat swojej kariery podkreślał, że na finiszu sportowej drogi chciałby reprezentować barwy swojego ukochanego klubu. Ostatecznie były reprezentant Niemiec dotrzymał słowa, a jego transfer oficjalnie ogłoszono 8 lipca 2021 roku. Sobotnia potyczka z Radomiakiem Radom została dla Podolskiego 135 oficjalnym spotkaniem w barwach Górnika. Kibice z tej okazji przygotowali specjalną oprawę upamiętniającą legendę, która została zaprezentowana przed pierwszym gwizdkiem.

Górnik poinformował, że Podolski grając w sobotę przeciwko Radomiakowi pobił absolutny rekord, zostając najstarszym zawodnikiem z pola w historii całej Ekstraklasy. Nowo mianowany właściciel klubu dokona tego licząc dokładnie 40 lat i 353 dni. Historia stała się dokładnie w 69. minucie meczu z Radomiakiem, gdy Podolski zastąpił na murawie Sondre Lisetha. W bezpośrednim zestawieniu "Poldi" zepchnął z pozycji lidera Piotra Reissa. Lepsi od Podolskiego w klasyfikacji wszechczasów pozostaną już tylko trzej bramkarze - Janusz Jojko (43 lata i 41 dni), Jakub Szmatuła (42 lata i 66 dni) oraz Artur Boruc (41 lat i 358 dni).

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze

Lukas Podolski

Lukas Podolski





