Królewski opuścił Polskę. Wisła straciła z nim kontakt. Trzy tygodnie przed ligą

"Z powodu rozległych podróży, wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń komunikacyjnych podczas mojego pobytu w Chinach, nie będę miał dostępu do poczty e-mail, rozmów telefonicznych, SMS-ów, aplikacji do wiadomości ani żadnych innych kanałów komunikacyjnych. W konsekwencji nie będę w stanie odbierać, przeglądać ani odpowiadać na żadne wiadomości" - informował Jarosław Królewski przed dwoma tygodniami.

Okazuje się, że prezes Wisły Kraków nie komunikuje się nawet z kierownictwem klubu, mimo że pierwszy mecz po powrocie do Ekstraklasy zostanie rozegrany jeszcze w tym miesiącu.

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Wisła wraca do Ekstraklasy. Do 8 lipca klub funkcjonuje bez kontaktu z Królewskim. Zdecydowały względy bezpieczeństwa

Królewski czuje się w social mediach znakomicie. Potrafi brylować, nie stroni od błyskotliwych spostrzeżeń, a przede wszystkim utrzymuje znakomity kontakt z kibicami. Teraz siłą rzeczy nastąpił bezruch. Jak można domniemywać, to sytuacja dotkliwa dla obu stron.

W Chinach nie działają najpopularniejsze platformy i komunikatory: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp czy X. Nie ma też mowy o korzystaniu z Gmaila.

"Europejczycy, wybierający się do Chin mogą korzystać z tamtejszych komunikatorów (np. Wechat), ale aby się tam zarejestrować trzeba otrzymać rekomendację od trzech Chińczyków. Władza kontroluje przepływ informacji, więc komunikowanie się, szczególnie w sprawach poufnych, może być ryzykowne" - czytamy w serwisie sport.tvp.pl, który sprawdził, jak klub funkcjonuje na co dzień bez prezesa.

- W przeszłości też zdarzały się już takie sytuacje i radziliśmy sobie z nimi bardzo dobrze, nawet bezpośrednio po zdobyciu Pucharu Polski. Znamy też harmonogram wyjazdów Jarka, więc jesteśmy przygotowani na jego brak w biurze. Mamy też rozpisane zadania w klubie, każdy wie, co ma robić - informuje dyrektor zarządzająca klubu, Florentyna Kulig.

Królewski wraca 8 lipca. Bieżące decyzje Kulig odejmuje w porozumieniu z przewodniczącym rady nadzorczej, Eugeniuszem Licznarowskim. Oboje posiadają pełnomocnictwa do zawierania umów.

Ten duet zatwierdził właśnie angaż w zespole III-ligowych rezerw Patryka Małeckiego. 37-letni pomocnik to trzykrotny mistrz Polski w barwach "Białej Gwiazdy". Trzy ostatnie sezony spędził w Avii Świdnik.

Tymczasem Wisła po czterech latach przerwy wraca do Ekstraklasy. Pierwszy mecz cyklu 2026/27 rozegra 26 lipca. Jej rywalem na obiekcie przy Reymonta będzie GKS Katowice.

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Jarosław Królewski Marcin Golba AFP

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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