Król strzelców Ekstraklasy przeszedł zabieg. Efekt robi wrażenie

- Dosyć szybko straciłem włosy. Mam przez to kłopoty, gdy świeci słońce. Muszę chodzić w czapce, by ochronić skórę. Niestety nie da się grać w piłkę w czapce, a nadal lubię futbol i często spotykam się z kolegami na towarzyskie gierki. Próbowałem różnych kremów, ale nie da się grać, gdy się pocisz i wszystko spływa do oczu - powiedział Reiss o motywacji do przeszczepu włosów na łamach wyżej wymienionego "Głosu Wielkopolski".