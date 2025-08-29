Pogoń Szczecin już od jakiegoś czasu ustabilizowała się na poziomie szerokiej czołówki polskich klubów. Wciąż jednak nie przekłada się to na tytuły, choć okazje ku temu były, jak choćby w Pucharze Polski, gdy w Warszawie "Portowcy" na PGE Narodowym mierzyli się z Legią Warszawą. Mecz był szalony, ale ostatecznie to stołeczna ekipa mogła cieszyć się z końcowego triumfu.

Jakby tego było mało, na ostatniej prostej zespół ze Szczecina nie zdołał zapewnić sobie na tyle wysokiego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy, aby dostać szansę rywalizacji o fazę ligową europejskich pucharów. Pogoń przegrała tę rywalizację z Jagiellonią Białystok dosłownie na ostatniej prostej.

Pogoń traci gwiazdę. Oficjalny komunikat

Można jednak powiedzieć, że pośrednio coś udało się wygrać, choć chodzi oczywiście o trofeum indywidualne, a nie drużynowe, ale trzeba pamiętać, że na wyniki poszczególnych zawodników pracują także koledzy z drużyny. Takie trofeum indywidualne trafiło do sprowadzonego latem 2023 roku Greka Efthymisa Koulourisa. 29-latek zdobył bowiem tytuł najlepszego strzelca Ekstraklasy.

Napastnik Pogoni kompletnie zdeklasował rywali. Grek uzbierał 28 goli, z kolei drugi Ishak ledwie 21. Od początku tego lata trwały jednak spekulacje na temat przyszłości 29-latka, który łączony był z odejściem z drużyny. Transfer sfinalizowany został 29 sierpnia, o czym oficjalnie poinformował klub ze Szczecina.

"Efthymis Koulouris odchodzi z Pogoni Szczecin. Grecki napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do klubu z Arabii Saudyjskiej, Al-Ula FC. Kulu, dziękujemy za energię i zaangażowanie, które zawsze wnosiłeś do naszej granatowo-bordowej rodziny. Powodzenia w dalszej karierze. Trzymamy za Ciebie kciuki" - czytamy w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych.

