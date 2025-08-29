Król strzelców Ekstraklasy pożegnał się z ligą. To już oficjalny koniec
Pogoń Szczecin nie zaczęła tego sezonu dobrze. Podopieczni Roberta Kolędowicza w pierwszych kolejkach stracili więcej punktów, niż ktokolwiek by pewnie przewidział. Jakby tego było mało od początku lata trwały spekulacje na temat przyszłości Efthymisa Koulourisa. Grek ostatecznie odejdzie z zespołu ze Szczecina do saudyjskiego Al-Ula FC.
Pogoń Szczecin już od jakiegoś czasu ustabilizowała się na poziomie szerokiej czołówki polskich klubów. Wciąż jednak nie przekłada się to na tytuły, choć okazje ku temu były, jak choćby w Pucharze Polski, gdy w Warszawie "Portowcy" na PGE Narodowym mierzyli się z Legią Warszawą. Mecz był szalony, ale ostatecznie to stołeczna ekipa mogła cieszyć się z końcowego triumfu.
Jakby tego było mało, na ostatniej prostej zespół ze Szczecina nie zdołał zapewnić sobie na tyle wysokiego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy, aby dostać szansę rywalizacji o fazę ligową europejskich pucharów. Pogoń przegrała tę rywalizację z Jagiellonią Białystok dosłownie na ostatniej prostej.
Pogoń traci gwiazdę. Oficjalny komunikat
Można jednak powiedzieć, że pośrednio coś udało się wygrać, choć chodzi oczywiście o trofeum indywidualne, a nie drużynowe, ale trzeba pamiętać, że na wyniki poszczególnych zawodników pracują także koledzy z drużyny. Takie trofeum indywidualne trafiło do sprowadzonego latem 2023 roku Greka Efthymisa Koulourisa. 29-latek zdobył bowiem tytuł najlepszego strzelca Ekstraklasy.
Napastnik Pogoni kompletnie zdeklasował rywali. Grek uzbierał 28 goli, z kolei drugi Ishak ledwie 21. Od początku tego lata trwały jednak spekulacje na temat przyszłości 29-latka, który łączony był z odejściem z drużyny. Transfer sfinalizowany został 29 sierpnia, o czym oficjalnie poinformował klub ze Szczecina.
"Efthymis Koulouris odchodzi z Pogoni Szczecin. Grecki napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do klubu z Arabii Saudyjskiej, Al-Ula FC. Kulu, dziękujemy za energię i zaangażowanie, które zawsze wnosiłeś do naszej granatowo-bordowej rodziny. Powodzenia w dalszej karierze. Trzymamy za Ciebie kciuki" - czytamy w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych.