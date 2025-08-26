Koszmarny początek sezonu Pogoni. Będzie wielki transfer. Absolutny rekord

Pogoń Szczecin od kilku sezonów dała się poznać jako zespół, który ma apetyt na realną walkę o tytuł najlepszej drużyny w kraju. Zawsze jednak czegoś brakowało, zarówno w polskiej PKO Ekstraklasie, jak i w pucharze kraju. W związku z tym gablota "Portowców" wciąż stoi pusta, a w klubie niewątpliwie marzą o tym, aby w końcu wstawić tam jakiś ważny puchar.

Ten sezon rozpoczął się dla ekipy prowadzonej przez Roberta Kolendowicza źle. W pierwszych pięciu meczach PKO Ekstraklasy zdobył bowiem ledwie siedem punktów, co więcej prawie na pewno stracił swojego gwiazdora Eftimiosa Kulurisa. To sprawia, że sytuacja w Szczecinie stała się dość napięta.

Miliony na stole. Pogoń Szczecin wykłada fortunę

Niemniej, w klubie nikt zdaje się nie panikować, wciąż na rynku transferowym trwają poszukiwania piłkarzy, którzy mogliby zwiększyć jakość zespołu. Tropy prowadzą do różnych zawodników, ale jeden z tych, który pojawił się w medialnych doniesieniach, robi naprawdę niesamowite wrażenie.

Mowa o Samie Grenwoodzie. 23-letni Anglik reprezentuje obecnie barwy angielskiego Leeds United, które gra w Premier League. Według informacji Szymona Janczyka z "Weszło.com", transfer ofensywnego pomocnika do Pogoni Szczecin jest kwestią godzin. "Sam Greenwood, dwudziestotrzyletni ofensywny pomocnik Leeds United, zostanie piłkarzem Pogoni Szczecin. Anglik przebywa obecnie na testach medycznych przed transferem. Portowcy wykupili go z angielskiego klubu i zaoferowali mu gigantyczny kontrakt" - czytamy.

Co więcej, informacje Janczyka potwierdził także Fabrizio Romano, który twierdzi, że "Portowcy" zapłacą za 23-latka około czterech milionów euro. To oczywiście absolutny transferowy rekord naszej PKO Ekstraklasy. Dotychczas najwięcej w historii Legia Warszawa zapłaciła za Miletę Rajovicia i była to kwota około trzech milionów euro. Trudno się Pogoni dziwić. Grenwood zagrał w Premier League w 25 meczach, strzelił jednego gola i cztery razy asystował.

Polsat Sport Polsat Sport

Efthymis Koulouris i Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Kamil Grosicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Patrick Bamford, napastnik Leeds AFP