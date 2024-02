Koszmarne sceny w Ekstraklasie, piłkarz w szpitalu. Znamy fatalną diagnozę

Podczas niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Puszczą Niepołomice - zakończonego wynikiem 1:1 - doszło do koszmarnie wyglądającej sceny. Zawodnik gości Mateusz Cholewiak został sfaulowany do szpitala, opuścił boisko na noszach i trafił do szpitalna. Znamy już diagnozę, jaką postawiono w przypadku 34-latka. Jego klub poinformował, że czeka go operacja. Niewykluczone, że nie zobaczymy go już w tym sezonie na murawie.