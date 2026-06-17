Koszmarne losowanie dla Polaków, nagle Boniek wkroczył do akcji. "Nie można"

Choć już jakiś czas temu zakończył się piłkarski sezon klubowy 2025/2026, to można powoli myśleć o rozpoczęciu nowej kampanii. W przypadku polskich zespołów 24 lipca rozpoczną się nowe rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, lecz kilka dni przed nimi przystąpią one do eliminacji w europejskich pucharach (21-22 lipca).

W środę poznaliśmy m.in. rywali Lecha Poznań i Górnika Zabrze w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. I to niestety nie było zbyt łaskawe. Mistrzowie Polski zagrają z duńskim AGF Aarhus, czyli najtrudniejszego z możliwych rywali. Wicemistrzowie trafili natomiast jeszcze gorzej, bowiem na Fenerbahce.

Losowanie od razu zostało okrzyknięte możliwe najgorszym i tragicznym. Innego zdania są jednak eksperci, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych już podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zdaniem Zbigniewa Bońka, jeśli Lech i Górnik chcą trafić do fazy ligowej LM, to nie mogą "pękać" przy takich przeciwnikach.

- Losowanie tragiczne? Nie uważam, jeżeli chce się grać z PSG, Interem czy Barceloną, to nie można pękać przy takich przeciwnikach - napisał.

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Dobre wieści dla Lecha, AGF w przebudowie. "Bez paniki"

Wiele opinii skupiło się jednak tylko na Lechu. Dla polskich kibiców jest jednak kilka dobrych informacji, bowiem ekipa z Danii jest w niemałej przebudowie. Jak zaznaczył jedne z użytkowników popularnego serwisu X, na 10 zawodników, którzy w zeszłym sezonie rozegrali najwięcej minut aż czterech już odeszło.

- No i ciekawe, że z 10 piłkarzy z największą liczbą minut 4 już odeszło, a 2 kolejnych być może odejdzie (Bach, Arnstad) - czytamy.

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Profil Lego Futbol zaznacza natomiast, aby nie panikować zbyt szybko, bowiem jak już wspomnieliśmy AGF Aarhus przechodzi niemałą rewolucję. Zaznacza jednak, że należy nastawić się na walkę w środku pola, gdyż tam duński zespół ma czym się pochwalić. I to właśnie linia pomocy miała spory udział w wywalczeniu tytułu.

- Bez paniki z tym AGF. Najlepszy obrońca odszedł do FCK, legenda klubu przenosi się do Brondby (choć zwykle grał ogony w ostatnim sezonie, to piekielnie skuteczny napastnik Mortensen). Trzeba pilnować środka pola, bo Arnstad, Bech i Jorgensen potrafią kopać w piłkę i to była siła AGF w drodze do tytułu - przekazano.

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Pierwsze spotkania polskich ekip odbędą się 21-22 lipca. Rewanże zaplanowane są na kolejny tydzień.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Górnik Zabrze Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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