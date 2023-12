Koszmarne kiksy bramkarzy. Jagiellonia wywiozła komplet punktów z meczu z Wartą

Mecz toczył się zaledwie od nieco ponad 30 sekund, komentatorzy Canal+ analizowali jeszcze składy, gdy jeden z obrońców Warty postanowił odegrać piłkę do bramkarza. Podanie nie powinno sprawić Adrianowi Lisowi najmniejszych problemów, ale efekt był tragiczny. Lis popełnił koszmarny błąd - postanowił kopnąć z pierwszej piłki i wybić futbolówkę możliwie jak najdalej od swojej bramki, ale po prostu... się z nią minął . Na nieszczęście Warty w polu karnym był Kristoffer Hansen , który widząc wpadkę przeciwnika, trafił do siatki bez najmniejszych problemów.

Co ciekawe, i tym razem fatalnie zachował się bramkarz, choć tym razem po drugiej stronie boiska. Warta wykonywała rzut rożny, do piłki próbował wyskoczyć Zlatan Alomerović, ale... również nie zdołał złapać piłki. Żurawskiemu pozostało doprowadzić do wyrównania, co bez problemu zrobił z najbliższej odległości.