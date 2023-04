Koszmarna kontuzja w meczu w Krakowie. Przerwana passa Cracovii

W Krakowie spotkały się dwie drużyny, które miały zupełnie inne plany na ten sezon, ale rzeczywistość okazała się dość brutalna . Cracovia nie wygrała od sześciu meczów i jej sytuacja w tabeli zaczęła być niepokojąca. Przewaga nad strefą spadkową zmalała do czterech punktów.

Pierwsze trzy minuty należały do gości, ale obrona Cracovii, z której zestawieniem trener Jacek Zieliński ma wciąż problemy, zareagowała dobrze. I szybko odpowiedzieli gospodarze - Benjamin Kallman mocno zagrał piłkę wzdłuż bramki, ale Takuto Oshimie zabrakło pół metra, by wepchnąć ją do siatki. Po chwili w dogodnej okazji był Michał Rakoczy, ale fatalnie skiksował.