Nadchodząca wiosna na boiskach Ekstraklasy będzie prawdziwym testem dla Widzewa Łódź w nowej odsłonie. Robert Dobrzycki po przejęciu łódzkiego klubu nie zamierzał żałować grosza na wzmocnienia, co obserwowaliśmy już latem. Wówczas do klubu przyszli m.in. Sebastian Bergier, Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere czy Andi Zeqiri. Oczekiwania były spore, lecz rzeczywistość piłkarska szybko okazała się odmienna.

Widzew jesienią miał spore problemy, również wewnątrz swojej drużyny. Sezon jako trener rozpoczynał Zeljko Sopić. Chorwat z posadą pożegnał się jeszcze w sierpniu, a jego obowiązki przejął Patryk Czubak. Dotychczasowy asystent pozostał jednak w klubie tylko do połowy października, a obecnie za trenowanie Widzewa odpowiada kolejny Chorwat Igor Jovicević.

Efekt sportowy nie jest dla Łodzian zbyt zadowalający - 15. miejsce w tabeli i minimalna przewaga nad strefą spadkową. Z drugiej jednak strony strata do strefy pucharowej nie jest na tyle znacząca, by ten sezon przekreślać już w tym momencie.

Hit za hitem transferowym Widzewa. I taki dramat tuż przed powrotem Ekstraklasy

Letnie ruchy transferowe Widzewa robiły wrażenie, jednak ich rozmach jest nieporównywalnie mniejszy od tego, co zgotowano w ostatnich tygodniach. Łodzianie wydali ogromne jak na polskie warunki kwoty, a do klubu trafili m.in. reprezentanci Polski Bartłomiej Drągowski i Przemysław Wiśniewski. Do Łodzi przeprowadził się również ograny w Lidze Mistrzów Duńczyk Lucas Lerager. Widzew zimą pobił również rekord transferowy Ekstraklasy, wykładając pięć milionów euro za Osmana Bukariego.

Są wzmocnienia, lecz tuż przed powrotem na boiska Ekstraklasy Widzew doznał ogromnego osłabienia. Pechowcem po raz kolejny w swojej karierze okazał się Szymon Czyż, który zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Ten uraz wyklucza go z gry do końca sezonu. W przypadku 24-latka to kolejny tak poważny uraz kolana - z podobnymi problemami zmagał się w przeszłości jako piłkarz Rakowa Częstochowa i Górnika Zabrze.

Bardzo szybko zrobiło się głośno o sposobie, w jaki Czyż został potraktowany przez swojego pracodawcę. Widzew ogłaszając poważny uraz piłkarza powiadomił jednocześnie o przedłużeniu jego wygasającego kontraktu o kolejny rok. To znacząco ułatwi proces żmudnej rehabilitacji.

Szymon jest jednym z nas, ważną częścią drużyny. Było dla nas oczywistym, że w tej sytuacji podejmiemy właśnie taką decyzję. Przed nami wiele momentów, również tych trudnych, bo tak właśnie wygląda życie. Wierzę, że w tych gorszych chwilach będziemy zawsze wszyscy razem. Tylko w taki sposób możemy wspólnie dążyć do celu. Trzymamy wszyscy kciuki za powrót Szymona do zdrowia i chcemy, by mógł teraz skupić się na tym w pełni. Otoczymy go opieką, a kibiców proszę o to, by także wspierali Szymona w walce o powrót na boisko.

Widzew w pierwszym tegorocznym meczu Ekstraklasy zmierzy się na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok. Pierwszy gwizdek 31 stycznia o godz. 17:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

