Koszmar w Ekstraklasie, piłkarz już w szpitalu. Poważne konsekwencje

Fatalne zderzenie trzech piłkarzy. Dwóch zostało zmienionych, obaj to gracze Warty

Dla Warty to spotkanie zakończyło się źle z jeszcze innego powodu. W 67. minucie, na połowie gości, o spadającą piłkę chcieli walczyć: Dimitrios Stavropoulos i Jesus Imaz . Obaj się przytrzymywali, a w to wszystko wkroczył jeszcze kolejny z obrońców Warty Wiktor Pleśnierowicz . Patrzył tylko na piłkę, nie widział dwóch pozostałych zawodników. Trafił nogą w swojego kolegę z drużyny, później wszyscy się zderzyli. Ten kontakt skończył się bardzo źle dla obu zawodników z Poznania - sędzia Paweł Malec od razu pokazał, że niezbędna będzie pomoc medyczna. Lekarz i fizjoterapeuta szybko wskazali też, że obaj będą musieli zostać zastąpieni przez innych piłkarzy.

Warta ma kłopoty w defensywie. Kolejne kontuzje w końcówce sezonu

Warta zaś w końcówce sezonu może mieć spore problemy ze złożeniem defensywy. Wyraźnie oszołomiony po meczu był Pleśnierowicz, który z rozciętą głową udał się do szatni. Znacznie poważniejszy jest stan Stavropoulosa - Grek na noszach został zniesiony z boiska i od razu zabrany do szpitala. Był cały zakrwawiony, na szczęście - zachował świadomość. - Ma rozcięte czoło i złamany nos. Pojechał do szpitala, tam przejdzie badanie głowy tomografem - mówi Interii rzecznik prasowy Warty Piotr Leśniowski. Raczej trudno się spodziewać, by niemal 26-letni zawodnik (w poniedziałek będzie miał urodziny) wrócił jeszcze w maju na boisko.