Koszmar Rakowa, oficjalny komunikat dzień przed rewanżem. Rywale reagują

Jak na razie Raków nie zachwyca w Ekstraklasie. Po czterech meczach częstochowianie mają na koncie zaledwie sześć punktów. Zdecydowanie lepiej idzie im w eliminacjach Ligi Konferencji, które rozpoczęli od drugiej rundy. Na start rozprawili się ze słowacką MSK Żiliną.

Później przyszedł czas na starcie z Maccabi Hajfa, które odbiło się głośnym echem w mediach ze względu na polityczne banery, jakie zawisły na stadionach w Polsce i Izraelu. Rakowowi udało się triumfować w dwumeczu, co oznaczało awans do ostatniej rundy kwalifikacji.

W niej ekipa Marka Papusza mierzy się z Ardą Kyrdżali. Tydzień temu na stadionie w Częstochowie gospodarze wygrali 1:0, choć wydawało się, że w pierwszej połowie powinni przynajmniej trzykrotnie pokonać bramkarza rywali. Rywali, którzy po przerwie prezentowali się zdecydowanie lepiej. Momentami pachniało nawet sensacją.

Rewanżowy mecz odbędzie się w czwartek 28 sierpnia. Dzień przed pierwszym gwizdkiem Raków za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał fatalną informację dotyczącą urazu Ericka Otieno.

"Podczas wtorkowego treningu Erick Otieno doznał kontuzji. Niestety, badania wykazały zerwanie ścięgna Achillesa. W najbliższych dniach Kenijczyk przejdzie operację" - czytamy.

Kenijczyk to jeden z kluczowych piłkarzy w składzie Papuszna. W dotychczasowych dziewięciu spotkaniach Rakowa pojawiał się na boisku za każdym razem. Choć nie strzelił gola ani nie zanotował asysty, to wyróżniał się dynamiką i dryblingami na pozycji lewego wahadłowego. Przeciwko Ardzie rozegrał pełne 90 minut.

Co ciekawe, rywale częstochowian z Bułgarii zareagowali na post dotyczący kontuzji zawodnika polskiego klubu. "Wracaj szybko do zdrowia" - napisała w komentarzu Arda Kyrdżali. To bardzo miły gest przed jutrzejszym spotkaniem, którego stawką będzie awans do głównej fazy Ligi Konferencji. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

