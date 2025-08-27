Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar Rakowa, oficjalny komunikat dzień przed rewanżem. Rywale reagują

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Raków Częstochowa to jeden z czterech przedstawicieli Ekstraklasy w tym sezonie, którzy walczą o udział w europejskich pucharach. W czwartek drużyna Marka Papszuna rozegra rewanżowe spotkanie z Ardą Kyrdżali, w którym będzie zdecydowanym faworytem. Niestety dzień przed meczem "Medaliki" przekazały fatalne wieści. Chodzi o koszmarną kontuzję jednego z kluczowych zawodników.

Erick Otieno (z prawej)
Erick Otieno (z prawej)Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jak na razie Raków nie zachwyca w Ekstraklasie. Po czterech meczach częstochowianie mają na koncie zaledwie sześć punktów. Zdecydowanie lepiej idzie im w eliminacjach Ligi Konferencji, które rozpoczęli od drugiej rundy. Na start rozprawili się ze słowacką MSK Żiliną.

Później przyszedł czas na starcie z Maccabi Hajfa, które odbiło się głośnym echem w mediach ze względu na polityczne banery, jakie zawisły na stadionach w Polsce i Izraelu. Rakowowi udało się triumfować w dwumeczu, co oznaczało awans do ostatniej rundy kwalifikacji.

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski banerPolsat NewsPolsat News

Dramat w Rakowie. Tuż przed bojem o Ligę Konferencji

W niej ekipa Marka Papusza mierzy się z Ardą Kyrdżali. Tydzień temu na stadionie w Częstochowie gospodarze wygrali 1:0, choć wydawało się, że w pierwszej połowie powinni przynajmniej trzykrotnie pokonać bramkarza rywali. Rywali, którzy po przerwie prezentowali się zdecydowanie lepiej. Momentami pachniało nawet sensacją.

Rewanżowy mecz odbędzie się w czwartek 28 sierpnia. Dzień przed pierwszym gwizdkiem Raków za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał fatalną informację dotyczącą urazu Ericka Otieno.

"Podczas wtorkowego treningu Erick Otieno doznał kontuzji. Niestety, badania wykazały zerwanie ścięgna Achillesa. W najbliższych dniach Kenijczyk przejdzie operację" - czytamy.

Kenijczyk to jeden z kluczowych piłkarzy w składzie Papuszna. W dotychczasowych dziewięciu spotkaniach Rakowa pojawiał się na boisku za każdym razem. Choć nie strzelił gola ani nie zanotował asysty, to wyróżniał się dynamiką i dryblingami na pozycji lewego wahadłowego. Przeciwko Ardzie rozegrał pełne 90 minut.

Co ciekawe, rywale częstochowian z Bułgarii zareagowali na post dotyczący kontuzji zawodnika polskiego klubu. "Wracaj szybko do zdrowia" - napisała w komentarzu Arda Kyrdżali. To bardzo miły gest przed jutrzejszym spotkaniem, którego stawką będzie awans do głównej fazy Ligi Konferencji. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Zobacz również:

Zbigniew Boniek
Ekstraklasa

Była 20:48. Zbigniew Boniek wbił szpilkę. Prosto w Legię

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Raków Częstochowa
Raków CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Trener w sportowym ubraniu z logo klubu, stojący na boisku podczas meczu, w tle niewyraźne sylwetki innych osób.
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Marek Papszun
Marek PapszunAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja