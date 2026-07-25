Koszmar Rajovicia. Papszun stanowczo reaguje. Już zapowiedział, co zrobi

W latach 2018-2023 Legia zdobyła na stadionie w Szczecinie 1 punkt na 15 możliwych. Indolencja stołecznego zespołu na wyjazdach z Pogonią to już przeszłość. W piątek wygrała tam drugi raz z rzędu i trzeci raz na przestrzeni czterech okazji. Zanosiło się na remis, ale triumf uratował w 96. minucie Zoran Arsenić.

Słaby mecz zagrał Mileta Rajović. W 7. minucie trafił do pustej bramki z linii bramkowej, ale pomógł sobie ręką i arbiter cofnął trafienie. Już w drugiej połowie Zjawiński pokonał Cojocaru, lecz Serb dotknął piłkę ze spalonego i zniweczył pracę kolegów. Z kolei 71. minucie snajper Legii miał bardzo dobrą szansę z 7 metrów, jednak zamiast uderzyć przy słupku, celował bliżej środka i strzał zablokował jeden z rywali. Po komentarzach fanów widać, że są bardzo niezadowoleni z gry 27-latka urodzonego w Ballerup.

Z pewnością ciekawiło ich, co o występie swojego zawodnika powie trener Marek Papszun. Wydaje się, że był trochę dyplomatyczny, ale też wskazał, czego zabrakło.

- Miał pecha, bo w jednej sytuacji piłka trafiła go w rękę, a w drugiej był na minimalnym spalonym. Mógłby może zachować się lepiej, trudno mi teraz powiedzieć, muszę to przeanalizować, ale zasłużył na gola poprzez swoją pracę i postawę. Musi być bardziej skoncentrowany i zdeterminowany, by piłka wpadała do siatki - podkreślił szkoleniowiec "Wojskowych" (cyt. za Legia.net).

O tym Rajović chciałby zapomnieć. Papszun już skomentował. Ważna uwaga

- Nie powiem, że zachowałem spokój w tych sytuacjach (niewykorzystanych przez cały zespół - red.), bo nie. Powinniśmy strzelić gola. Nie będę tego odsuwał, wypychał i szukał wymówek. Musimy być skuteczni. Za dużo pracy wkładamy w to, żeby dochodzić do tych szans. Oddaliśmy 24 strzały na wyjeździe, stworzyliśmy 7 czystych szans i jedną wykorzystaliśmy. O to chodzi, żeby na koniec się zgadzało, lecz można było wcześniej pokusić się o ustawienie sobie tego meczu. Z drugiej strony, jest to pierwszy mecz, początek sezonu, Więc najważniejsze było wygrać - podsumował.

Okazję na poprawę skuteczności Legia będzie w niedzielę 2 sierpnia. Tego dnia o 14:45 na obiekcie przy ulicy Łazienkowskiej odbędzie się spotkanie z Zagłębiem Lubin.

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

Mileta Rajović Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marek Papszun, 17.05.2026 r. Piotr Matusewicz East News





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