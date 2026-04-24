Koszmar powrócił. Samobój w hicie Ekstraklasy. Lider tabeli pod ścianą

Łukasz Żurek

Jagiellonia Białystok przegrała 1:2 z Górnikiem Zabrze w 30. kolejce Ekstraklasy. Rezultat otworzyło samobójcze trafienie Bartosza Mazurka z 64. minuty. W ten sposób "Jaga" zafundowała sobie powtórkę koszmaru z jesieni - wtedy przy Roosevelta też poległa po sabotażu. Teraz oba zespoły zdobyły po jednym golu w doliczonym czasie gry, ale górą znów okazali się zabrzanie. Dzięki wygranej ekipa z Górnego Śląska wskoczyła na fotel wicelidera i ma już tyle samo punktów co otwierający tabelę Lech Poznań.

Bramkarz Jagiellonii w żółto-czerwonym stroju wybija piłkę, obok trzech zawodników Górnika i Jagiellonii.
Górnika Zabrze postawił gospodarzom z Podlasia wygórowane warunki gryFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

To miało być jedno z tych spotkań, które w ogromnym stopniu wpłynie na losy rywalizacji o tytuł mistrza kraju. Druga kontra trzecia drużyna tabeli. Obie od lidera dzielił dystans ledwie trzech punktów.

Górnik rozegrał w tym sezonie pięć meczów w Pucharze Polski - wszystkie na obcym terenie. Każdy z nich zakończył zwycięstwem. Tymczasem w Ekstraklasie na wyjazdowy triumf czekał od... połowy września. Paradoks nie do rozwikłania.

Jagiellonia - Górnik. Nieudany rewanż "Żubrów". Zabrzanie wywożą ze stolicy Podlasia komplet punktów

- Trzeba docenić, że mamy trzeci sezon z rzędu, w którym Jagiellonia gra o najwyższe cele. Ten moment musi nas konsolidować. Chcę poczuć energię całego stadionu. Wtedy, jak się połączymy, możemy wszystko - tak na przedmeczowej konferencji prasowej trener Adrian Siemieniec apelował do kibiców "Jagi".

Nie osiągnął zamierzonego efektu. Ale przed pierwszym gwizdkiem był pełen dobrej wiary. Jego podopieczni również, bo rozpoczęli spotkanie z dużym animuszem.

Tyle tylko że do przerwy nie przyniosło to żadnego rezultatu. Gospodarze wypracowali sobie tylko jedną okazję do zdobycia bramki. W 23. minucie strzał z bliskiej odległości Afimico Pululu wybronił Marcel Łubik. Po dobitce Nahuela Leivy futbolówka trafiła w słupek.

Zabrzanie odpowiedzieli w samej końcówce pierwszej połowy. Tym razem z kilku metrów uderzał Jarosław Kubicki. Na posterunku był jednak Sławomir Abramowicz.

Po zmianie stron tempo spotkania nadal nie porywało. Na trybunach pojawiły się pierwsze gwizdy. "Jaga" nie miała pomysłu na rozmontowanie defensywy rywala.

Rezultat spotkania otworzyła akcja z 64. minuty. W pole karne gospodarzy wpadł Maksym Chłań i wdał się w drybling z trzema przeciwnikami. Próbował centrować, ale po drodze piłka odbiła się od niefortunnie interweniującego Bartosza Mazurka i wpadła do siatki.

W ten sposób powtórzył się koszmar Jagiellonii z rundy jesiennej. Wtedy też przegrała z Górnikiem po trafieniu samobójczym. W Zabrzu objęła prowadzenie, ale ostatecznie poległa 1:2. A do własnej bramki w 87. minucie futbolówkę skierował Alejandro Pozo.

Teraz wybrańcy Siemieńca zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry za sprawą Pululu. Ostatnie słowo należało jednak do 14-krotnych mistrzów Polski. Tuż przed końcowym gwizdkiem zwycięską bramkę z rzutu karnego zdobył Rafał Janicki!

Porażka sprawiła, że ekipa z Podlasia spada na trzecią lokatę w tabeli. Zespół dowodzony przez Michala Gasparika jest już na pozycji wicelidera. I ma tyle samo punktów co zasiadający na szczycie Lech Poznań.

PKO Ekstraklasa
30. Kolejka
24.04.2026
20:30
Zakończony
Afimico Pululu
90+-3'
Bartosz Mazurek
64' (sam.)
Rafał Janicki
90+-8' (k.)
Składy drużyn

Jagiellonia Białystok
Górnik Zabrze
Rezerwowi

Statystyki meczu

Jagiellonia Białystok
1 - 2
Górnik Zabrze
Posiadanie piłki
61%
39%
Strzały
17
9
Strzały celne
7
4
Strzały niecelne
3
1
Strzały zablokowane
7
4
Ataki
91
55
dwóch piłkarzy w białych strojach świętuje zdobycie gola przy chorągiewce narożnej; jeden zawodnik przyklęka, zaciśniętą pięścią unosi ją do ust w geście triumfu, a drugi obejmuje go od tyłu z szerokim uśmiechem na twarzy
Radość piłkarzy Górnika po objęciu prowadzenia (na pierwszym planie Maksym Chłań). Jeszcze nie wiedzieli, że w końcówce spotkania czeka ich thriller... Weronika MorciszekNewspix.pl
Trener w ciemnej kamizelce i białej bluzie stoi przy linii bocznej boiska piłkarskiego, w tle ławka rezerwowych drużyny w żółto-czerwonych barwach oraz pełne trybuny kibiców.
Przedmeczowe apele trenera Adriana Siemieńca nie przyniosły spodziewanego efektu Fot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl
