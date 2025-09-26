Koszmar niedawnego lidera tabeli. Cios za cios. Gol skasowany w końcówce

Remis w tym spotkaniu nikogo nie urządzał. Gospodarze zamierzali wrócić na fotel lidera, goście marzyli o ucieczce ze strefy spadkowej. Do realizacji celu oba zespoły potrzebowały tego samego - kompletu punktów.

Wiślakom nadarzyła się okazja do szybkiego rewanżu. Raptem trzy dni wcześniej zostali wyrzuceni przez GKS za burtę Pucharu Polski. W Katowicach przegrali po dogrywce 2:4, a hat-trickiem popisał się w tej potyczce Bartosz Nowak - przymierzany od kilkudziesięciu godzin do drużyny narodowej.

Cios za cios. Rewanżu za Puchar Polski nie było. Koszmar Leszczyńskiego

Płocczanie rozpoczęli od zdecydowanych ataków i już w drugiej minucie oddali pierwszy celny strzał. Szarżujący na bramkę gości Żan Rogelji trafił jednak prosto w Rafała Strączka. "Gieksa" miała w tej sytuacji mnóstwo szczęścia.

W późniejszych fragmentach spotkania klasę zademonstrował golkiper gospodarzy, Rafał Leszczyński. Od utraty gola ratował drużynę dwukrotnie. Udanie interweniował po groźnych strzałach Nowaka i Emana Markovicia.

Końcówka pierwszej odsłony należała jednak do "Nafciarzy". Prowadzenie mogli objąć już w 41. minucie, ale z linii bramkowej piłkę wyekspediował wówczas Borja Galan. Tuż przed przerwą było już jednak 1:0.

Na listę strzelców wpisał się Rogelj, choć nie bez sporej dozy przypadku. Po jego uderzeniu z dystansu piłka odbiła się jeszcze od Kacpra Łukasiaka i dopiero potem wpadła lobem do siatki. Zaskoczony Strączek nie miał wiele do powiedzenia.

Po zmianie stron optyczną przewagę uzyskali katowiczanie. Pokonali bramkarza Wisły dwukrotnie. Tyle że... tylko jedno trafienie zostało zaliczone.

Do wyrównania doszło w 54. minucie, gdy koszmarny błąd popełnił Leszczyński. Wyszedł daleko z bramki i nie zauważył Marcina Wasielewskiego. A ten sprytnie wyłuskał piłkę spod nóg golkipera i posłał ją do pustej bramki.

W końcówce w sytuacji sam na sam z Leszczyńskim nie zawiódł Adam Zrelak. Arbiter bramki jednak nie uznał. Zawodnik gości znajdował się na ofsajdzie.

Wiśle nie udał się zatem rewanż za porażkę w PP. Nie wykorzystała też szansy na odzyskanie pozycji lidera. Drużyna z Górnego Śląska nadal terminuje w strefie spadkowej.

Statystyki meczu Wisła Płock 1 - 1 GKS Katowice Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 11 10 Strzały celne 5 5 Strzały niecelne 3 2 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 69 93

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskiej piłce. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV

"Nafciarze" mieli swoją chwilę radości krótko przed przerwą Marian Zubrzycki PAP

To jest ten moment. Rafał Leszczyński (na drugim planie) już wie, że właśnie został antybohaterem spotkania PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Bartosz Nowak (przy piłce) nie powtórzył spektakularnego występu sprzed trzech dni Marian Zubrzycki PAP