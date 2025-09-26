Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar niedawnego lidera tabeli. Cios za cios. Gol skasowany w końcówce

Łukasz Żurek

Wisła Płock zremisowała 1:1 z GKS-em Katowice na inaugurację 10. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze schodzili na przerwę z prowadzeniem, ale po zmianie stron roztrwonili przewagę popisowo. Wyrównującego gola stracili po koszmarnym błędzie stojącego między słupkami Rafała Leszczyńskiego. A przed niechybną porażką uratował ich minimalny ofsajd.

W Płocku bramki padły, ale od początku do końca dominował futbol toporny
W Płocku bramki padły, ale od początku do końca dominował futbol toporny PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Remis w tym spotkaniu nikogo nie urządzał. Gospodarze zamierzali wrócić na fotel lidera, goście marzyli o ucieczce ze strefy spadkowej. Do realizacji celu oba zespoły potrzebowały tego samego - kompletu punktów.

Wiślakom nadarzyła się okazja do szybkiego rewanżu. Raptem trzy dni wcześniej zostali wyrzuceni przez GKS za burtę Pucharu Polski. W Katowicach przegrali po dogrywce 2:4, a hat-trickiem popisał się w tej potyczce Bartosz Nowak - przymierzany od kilkudziesięciu godzin do drużyny narodowej.

Cios za cios. Rewanżu za Puchar Polski nie było. Koszmar Leszczyńskiego

Płocczanie rozpoczęli od zdecydowanych ataków i już w drugiej minucie oddali pierwszy celny strzał. Szarżujący na bramkę gości Żan Rogelji trafił jednak prosto w Rafała Strączka. "Gieksa" miała w tej sytuacji mnóstwo szczęścia.

W późniejszych fragmentach spotkania klasę zademonstrował golkiper gospodarzy, Rafał Leszczyński. Od utraty gola ratował drużynę dwukrotnie. Udanie interweniował po groźnych strzałach Nowaka i Emana Markovicia.

Końcówka pierwszej odsłony należała jednak do "Nafciarzy". Prowadzenie mogli objąć już w 41. minucie, ale z linii bramkowej piłkę wyekspediował wówczas Borja Galan. Tuż przed przerwą było już jednak 1:0.

Na listę strzelców wpisał się Rogelj, choć nie bez sporej dozy przypadku. Po jego uderzeniu z dystansu piłka odbiła się jeszcze od Kacpra Łukasiaka i dopiero potem wpadła lobem do siatki. Zaskoczony Strączek nie miał wiele do powiedzenia.

    Po zmianie stron optyczną przewagę uzyskali katowiczanie. Pokonali bramkarza Wisły dwukrotnie. Tyle że... tylko jedno trafienie zostało zaliczone.

    Do wyrównania doszło w 54. minucie, gdy koszmarny błąd popełnił Leszczyński. Wyszedł daleko z bramki i nie zauważył Marcina Wasielewskiego. A ten sprytnie wyłuskał piłkę spod nóg golkipera i posłał ją do pustej bramki.

    W końcówce w sytuacji sam na sam z Leszczyńskim nie zawiódł Adam Zrelak. Arbiter bramki jednak nie uznał. Zawodnik gości znajdował się na ofsajdzie.

    Wiśle nie udał się zatem rewanż za porażkę w PP. Nie wykorzystała też szansy na odzyskanie pozycji lidera. Drużyna z Górnego Śląska nadal terminuje w strefie spadkowej.

      PKO Ekstraklasa
      10 kolejka
      26.09.2025
      20:30
      Zakończony
      Žan Rogelj
      45'
      Marcin Wasielewski
      54'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Wisła Płock
      GKS Katowice
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Wisła Płock
      1 - 1
      GKS Katowice
      Posiadanie piłki
      46%
      54%
      Strzały
      11
      10
      Strzały celne
      5
      5
      Strzały niecelne
      3
      2
      Strzały zablokowane
      3
      3
      Ataki
      69
      93
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskiej piłce. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV
      Grupa piłkarzy w niebieskich strojach celebruje zdobycie bramki tuż przy ławce rezerwowych na stadionie, wszyscy są widocznie uradowani, wokół nich znajdują się trenerzy i sztab drużyny.
      "Nafciarze" mieli swoją chwilę radości krótko przed przerwą Marian ZubrzyckiPAP
      Piłkarz w żółtym stroju świętuje zdobycie gola przed bramkarzem w szarym stroju, który lekko pochylony spogląda w dół, na tle trybun pełnych kibiców.
      To jest ten moment. Rafał Leszczyński (na drugim planie) już wie, że właśnie został antybohaterem spotkania PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
      Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu ligowego, jeden z nich występuje w niebieskim stroju z logo Orlen, drugi w żółto-zielonym stroju z logo Superbet, w tle widoczni są inni zawodnicy i sędzia.
      Bartosz Nowak (przy piłce) nie powtórzył spektakularnego występu sprzed trzech dni Marian ZubrzyckiPAP

