Koszmar Legii Warszawa. Stał się wielką gwiazdą, nadeszły fatalne wieści

Fantastyczny początek sezonu w wykonaniu Jeana-Pierre'a Nsame został brutalnie przerwany przez kontuzję ścięgna Achillesa. Sebastian Staszewski za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że doszło do zerwania - potwierdził się więc najgorszy możliwy scenariusz.

- Znana jest już diagnoza Jeana-Pierre'a Nsame. Niestety, ale napastnik Legii Warszawa rzeczywiście zerwał ścięgno Achillesa i będzie pauzował przynajmniej przez 6 miesięcy. W praktyce może to oznaczać koniec Nsame w Legii, bo jego umowa obowiązuje tylko do lata 2026 roku - poinformował Sebastian Staszewski.

Fatalne wieści ws. Jeena-Pierre'a Nsame. Napastnik zerwał ścięgno Achillesa

Dla Legii Warszawa oznaczać to będzie prawdziwy dramat. Jean-Pierre Nsame na początku sezonu 2025/26 stał się bowiem jednym z najlepszych zawodników stołecznego klubu.

Przed odniesieniem poważnej kontuzji Jean-Pierre Nsame zdążył rozegrać 12 spotkań w tym sezonie. Zdobył w nich sześć goli i zanotował jedną asystę. Teraz Legia będzie musiała zareagować, aby w ekspresowym tempie znaleźć kogoś, kto zastąpi kameruńskiego napastnika.

Bardzo możliwe, że tym kimś będzie Antonio Colak. Chorwat miał być już bardzo blisko przenosin do Górnika Zabrze, ale według informacji podanych przez Łukasza Olkowicza z "Przeglądu Sportowego Onet", napastnik złamał "dżentelmeńską umowę". Nie dokończył testów medycznych i natychmiast przetransportował się z Zabrza do Warszawy, aby podpisać kontrakt ze stołecznym klubem.

Końcówka okna transferowego w Legii Warszawa jest więc dość szalona. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec wzmocnień. Według Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" nowym zawodnikiem tego klubu najprawdopodbniej zostanie również Kacper Urbański. Młody reprezentant Polski, który we Włoszech nie mógł liczyć na regularną grę, umowę z Legią ma podpisać we wtorek 2 września.

Aktualizacja - 20:43

Wieści o zerwaniu ścięgna Achillesa przez Nsame Legia Warszawa potwierdziła za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Podczas wczorajszego meczu Jean-Pierre Nsame doznał urazu zerwania ścięgna Achillesa. W ciągu kilku najbliższych dni będzie operowany. Przerwa zawodnika potrwa kilka miesięcy. Jean-Pierre, cała Legia jest z Tobą i trzyma kciuki za Twój jak najszybszy powrót na boisko!

