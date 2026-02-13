Koszmar Legii nie chce się skończyć. Cios za cios. Papszun wciąż bez triumfu

Łukasz Żurek

GKS Katowice zremisował 1:1 z Legią Warszawa w 21. kolejce Ekstraklasy. Rezultat spotkania został ustalony już do przerwy. Na bramkę Wahana Biczachczjana odpowiedział Borja Galan. Ekipa z Łazienkowskiej nie wykorzystała kolejnej sposobności na ucieczkę ze strefy spadkowej. Pod wodzą Marka Papszuna nadal nie zaznała jeszcze triumfu.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę głową podczas meczu na stadionie, w tle rozmyta publiczność i trybuny.
Wahan Biczachczjan (z prawej) dał Legii prowadzenie, ale potem do głosu doszli gospodarze Kacper StaniecNewspix.pl

Legia stanęła przed kolejną szansą, by po raz pierwszy za trenerskiej kadencji Marka Papszuna wskoczyć w ligowej tabeli na miejsce poza strefą spadkową. Do realizacji celu potrzebny był - bagatela - komplet punktów. Zadanie okazało się trudne nie tylko w teorii.

Katowiczanie mieli prawo czuć respekt przed... niżej notowany rywalem. Ostatnie oficjalne zwycięstwo nad ekipą z Łazienkowskiej odnieśli w maju 2001 roku. Ćwierć wieku wyczekiwania miało dobiec końca właśnie dzisiaj. Ale i tu na zamiarach się skończyło.

Legia spadnie z Ekstraklasy? Urban odpowiedział. Jaśniej się nie dało

Legia nadal bez zwycięstwa za kadencji Papszuna. Trzecia próba ucieczki ze strefy spadkowej nieudana

Pierwszą groźną sytuację zanotowaliśmy krótko przed upływem kwadransa. Głową z bliskiej odległości uderzał wówczas Patryk Kun. Stojący w bramce gospodarzy Rafał Strączek popisał się jednak tyleż skuteczną, co szczęśliwą interwencją.

Skoro nie wyszło w roli egzekutora, Kun postanowił spróbować sił jako asystujący. I to była trafiona decyzja. Po jego centrze idealnie głową przymierzył Wahan Biczachczjan i zrobiło się 0:1.

Na trybunach bramkową akcję oklaskiwali dwaj trenerzy kadry - Jan Urban i Jerzy Brzęczek (U-21). Ten pierwszy obserwował przede wszystkim Bartosza Nowaka, który do reprezentacji przymierzany jest od kilku miesięcy. Tym razem znów należał do wyróżniających się graczy i niewykluczone, że doczeka się powołania na marcowe baraże o mundial.

    W 33. minucie doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Ilja Szkurin znalazł się w doskonałej sytuacji do oddania strzału. Ale na murawę powalił go Kacper Tobiasz - tak się przynajmniej wydawało. Analiza VAR ostatecznie nie wykazała przewinienia, więc o rzucie karnym nie mogło być mowy.

    Goście na przerwę nie schodzili jednak z prowadzeniem. "Gieksa" wyrównała w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Z rzutu wolnego centrował Nowak, a głową nie do obrony uderzył Borja Galan.

    Ponownie potrzebna była wideoweryfikacja. Tym razem w grę wchodził ofsajd. Ostatecznie Hiszpan trafił jednak na listę strzelców.

    W drugiej połowie rezultat nie uległ już zmianie. Przez trzy kwadranse dominował futbol toporny, bez cienia finezji. Żadna ze stron nie zasłużyła w tym spotkaniu na komplet punktów, choć nieco lepsze wrażenie pozostawili po sobie jednak katowiczanie.

      PKO Ekstraklasa
      21. Kolejka
      13.02.2026
      20:30
      Zakończony
      Borja Galan
      45+-3'
      Wahan Biczachczjan
      26'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      GKS Katowice
      Legia Warszawa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      GKS Katowice
      1 - 1
      Legia Warszawa
      Posiadanie piłki
      51%
      49%
      Strzały
      12
      8
      Strzały celne
      2
      2
      Strzały niecelne
      4
      3
      Strzały zablokowane
      6
      3
      Ataki
      70
      73
