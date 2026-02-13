Koszmar Legii nie chce się skończyć. Cios za cios. Papszun wciąż bez triumfu

Legia stanęła przed kolejną szansą, by po raz pierwszy za trenerskiej kadencji Marka Papszuna wskoczyć w ligowej tabeli na miejsce poza strefą spadkową. Do realizacji celu potrzebny był - bagatela - komplet punktów. Zadanie okazało się trudne nie tylko w teorii.

Katowiczanie mieli prawo czuć respekt przed... niżej notowany rywalem. Ostatnie oficjalne zwycięstwo nad ekipą z Łazienkowskiej odnieśli w maju 2001 roku. Ćwierć wieku wyczekiwania miało dobiec końca właśnie dzisiaj. Ale i tu na zamiarach się skończyło.

Legia nadal bez zwycięstwa za kadencji Papszuna. Trzecia próba ucieczki ze strefy spadkowej nieudana

Pierwszą groźną sytuację zanotowaliśmy krótko przed upływem kwadransa. Głową z bliskiej odległości uderzał wówczas Patryk Kun. Stojący w bramce gospodarzy Rafał Strączek popisał się jednak tyleż skuteczną, co szczęśliwą interwencją.

Skoro nie wyszło w roli egzekutora, Kun postanowił spróbować sił jako asystujący. I to była trafiona decyzja. Po jego centrze idealnie głową przymierzył Wahan Biczachczjan i zrobiło się 0:1.

Na trybunach bramkową akcję oklaskiwali dwaj trenerzy kadry - Jan Urban i Jerzy Brzęczek (U-21). Ten pierwszy obserwował przede wszystkim Bartosza Nowaka, który do reprezentacji przymierzany jest od kilku miesięcy. Tym razem znów należał do wyróżniających się graczy i niewykluczone, że doczeka się powołania na marcowe baraże o mundial.

W 33. minucie doszło do kontrowersyjnego zdarzenia. Ilja Szkurin znalazł się w doskonałej sytuacji do oddania strzału. Ale na murawę powalił go Kacper Tobiasz - tak się przynajmniej wydawało. Analiza VAR ostatecznie nie wykazała przewinienia, więc o rzucie karnym nie mogło być mowy.

Goście na przerwę nie schodzili jednak z prowadzeniem. "Gieksa" wyrównała w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Z rzutu wolnego centrował Nowak, a głową nie do obrony uderzył Borja Galan.

Ponownie potrzebna była wideoweryfikacja. Tym razem w grę wchodził ofsajd. Ostatecznie Hiszpan trafił jednak na listę strzelców.

W drugiej połowie rezultat nie uległ już zmianie. Przez trzy kwadranse dominował futbol toporny, bez cienia finezji. Żadna ze stron nie zasłużyła w tym spotkaniu na komplet punktów, choć nieco lepsze wrażenie pozostawili po sobie jednak katowiczanie.

Statystyki meczu GKS Katowice 1 - 1 Legia Warszawa Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 12 8 Strzały celne 2 2 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 6 3 Ataki 70 73

