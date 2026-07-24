Koszmar kibiców Górnika w Turcji. Nagle Podolski wkroczył do akcji

Górnik Zabrze rozpoczął walkę o udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów od wyjazdu do Stambułu. Tam wicemistrzowie Polski mierzyli się Fenerbahce. Faworytem tej rywalizacji byli oczywiście gospodarze, którzy na papierze mieli naprawdę dużą przewagą nad przyjezdnymi z Polski.

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Ostatecznie mecz zakończył się bardzo skromnym triumfem "Fener". Gospodarze wygrali bowiem "tylko" 1:0 i w Zabrzu wcale nie muszą być pewni awansu do kolejnej rundy. Czeka ich z pewnością naprawdę trudne zadanie. Swoje "wyzwanie" poza stadionem mieli także kibice Górnika w Turcji.

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Doszło bowiem do starć z turecką policją. Te miały fatalne skutki. To co najmniej istotne to fakt, że fani nie obejrzeli tego spotkania z wysokości trybun, bo doszło do zatrzymań. Oprócz tego dziewięciu z nich zostało pobitych przez policję, co skończyło się wizytami w szpitalu.

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Szczegóły przekazał Łukasz Olkowicz. - Dziewięciu kibiców Górnika zostało zatrzymanych. Nie obejrzeli oni tego meczu i zostali wyprowadzeni z sektora. Dzisiaj wracają na szczęście do Polski. Wracają pobici, po wizycie w szpitalu - powiedział w programie "Przegląd Ligowy" dla "Przeglądu Sportowego".

Oprócz tego Olkowicz przekazał także, że pięknym gestem w kierunku fanów wykazał się Lukas Podolski. - Na szczęście oni wracają cali. Nie powiem, że zdrowi, ale będą tutaj wracać do zdrowia. Lukas Podolski kupił im bilety powrotne - zdradził dziennikarz. Rewanż w Zabrzu w środę 29 lipca.

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