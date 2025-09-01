Koszmar gwiazdora Legii i to w takim momencie. Klub musi szybko zareagować

Ogromną huśtawkę nastrojów w ostatnich dniach przeżywają sympatycy Legii Warszawa. W czwartek zdobywca ostatniego Pucharu Polski roztrwonił przewagę wypracowaną przez 135 minut rywalizacji z Hibernian i był o krok od odpadnięcia z Ligi Konferencji. Dla budżetu warszawskiego klubu byłby to kolejny wstrząs.

Szczęśliwie udało się tego uniknąć - gola na wagę dogrywki w doliczonym czasie gry strzelił Juergen Elitim, a w dodatkowym czasie upragniony awans dał Mileta Rajović. W samej końcówce kapitalną interwencją swój zespół przed klęską uratował Kacper Tobiasz.

W niedzielę Legia pojechała do Krakowa na wymagający mecz z Cracovią. Dla "Legionistów" stadiony przy ulicy Kałuży jest wyjątkowo trudnym miejscem, gdzie warszawski zespół od dawna nie potrafił wygrać. Niedziela nie przyniosła przełamania, a Cracovia zwyciężając 2:1 po raz piąty z rzędu pokonała Legię na swoim terenie.

Legia w ogromnych tarapatach. Gwiazda padła na murawę i zaczął się koszmar

Druga porażka w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy nie jest jedynym zmartwieniem szkoleniowca Legii Edwarda Iordanescu. Zaledwie kilka minut po wejściu na boisko groźnie wyglądającego urazu doznał Jean Pierre Nsame. Zdecydowanie najlepszy strzelec "Wojskowych" w tym sezonie upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem, a już po pierwszych reakcjach było wiadome, że stało się coś poważnego.

Rozwiń

Sam szkoleniowiec Legii również nie zamierzał owijać w bawełnę i na pomeczowej konferencji prasowej sformułował krótki komunikat o stanie zdrowia swojej gwiazdy.

- To dla nas smutna noc. Jestem smutny z powodu wyniku, ale jeszcze bardziej ze względu na uraz Nsame. Prawdopodobnie nie będzie dostępny przez długi czas. Straciliśmy bardzo jakościowego piłkarza i fantastycznego człowieka. Takie kontuzje wynikają nie tylko z liczby rozegranych meczów, ale też ze zmęczenia. Jestem tego pewny - powiedział Iordeanscu cytowany przez portal "Legia.net".

Tuż po meczu pojawiły się nowe informacje na temat Nsame. Jak okazuje się, sytuacja jest bardzo poważna. Zdaniem Piotra Koźmińskiego z serwisu "goal.pl" 32-latek z powodu urazu może pauzować nawet sześć miesięcy. Wszystko zależy od tego, czy potwierdzi się wstępna diagnoza o zerwaniu ścięgna Achillesa.

Legia nie ma wyjścia i tuż przed zakończeniem okienka transferowego musi rozglądać się za nowym napastnikiem. Uraz Nsame wpłynie również na sytuację aktualnych piłkarzy warszawskiego klubu. Zgodnie z informacjami Koźmińskiego Legia zablokowała transfer Migouela Alfareli, a niewykluczone, że Warszawy nie opuści również Ilja Szkurin. Oprócz tej dwójki Legia ma na ten moment do dyspozycji jeszcze tylko jednego napastnika - dobrze dysponowanego ostatnio Rajovicia.

Sporting – Porto: Gol stadiony świata + błąd Bednarka (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Legia Warszawa - Hibernian Beata Zawadzka East News

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP