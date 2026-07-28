Kosmiczna oferta dla reprezentanta Polski, absolutny rekord. Już wieszczą hit

Od porażki 0:1 z Legią Warszawa nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła Pogoń Szczecin. Wydaje się, że zespół po tym średnim występie może grać z czasem tylko lepiej. W końcu był to dopiero debiut na ławce trenerskiej "Portowców" dla Oscara Garcii, a jego ekipa wciąż działa na rynku transferowym.

W ostatnich dniach niezwykle głośno było wokół Darko Churlinova. Skrzydłowy był już jedną nogą w Widzewie Łódź, lecz na ostatniej prostej zdecydował się na inny ruch. Gracza ligowym rywalom "podkradła" właśnie Pogoń, a ten już trenuje z nowym zespołem do najbliższego spotkania.

Co ciekawe, wydaje się, że nie jest to koniec wzmocnień. W mediach właśnie pojawiło się nowe - naprawdę spore nazwisko. Chodzi o Kacpra Kozłowskiego (piłkarza Gaziantep FK), który jest w orbicie zainteresowań przede wszystkim prezesa klubu - Alexa Haditaghiego. I w mediach już huczy o ofercie, jaką miał otrzymać 22-latek.

To byłby rekord, tego nie było nigdy w historii. "Hit"

Jak poinformował serwis PogonSportNet.pl wychowanek Pogoni otrzymał ofertę kontraktu na trzy lata z możliwością przedłużenia umowy o kolejne dwa. Do tego ruchu zawodnika mają przekonać ogromne pieniądze, bowiem rocznie otrzymywać ma ponad 1,2 miliona euro rocznie. Gdyby taki ruch doszedł do skutku pomocnik zostałby najlepiej zarabiającym graczem całej ligi. I jednocześnie najlepiej opłacanym zawodnikiem w całej historii Pogoni.

- Gdyby taki ruch doszedł do skutku, byłby to hit transferowy całej PKO BP Ekstraklasy. Pogoń złożyła ofertę za wychowanka Dumy Pomorza i Bałtyku Koszalin, a samemu zawodnikowi zaoferowała kontrakt 3+2 z zarobkami przekraczającymi 1,2 mln euro rocznie - czytamy.

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Do transferu z Gaziantepu jest jednak stosunkowo daleko. W końcu umowa gracza z tureckim klubem obowiązuje jeszcze przez rok i nie wiadomo, czy będzie chciał wracać do Polski po niezłym sezonie poza granicami naszego kraju. W zeszłym sezonie 22-latek w 34 spotkaniach zdobył sześć goli i sześć asyst.

Kacper Kozłowski Adsiz Gunebakan AFP

Kacper Kozłowski Igor Jakubowski/REPORTER East News





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