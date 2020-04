Rząd wyraził zgodę na powrót pod koniec maja rozgrywek Ekstraklasy piłkarskiej oraz trochę później ligi żużlowej. Bez udziału publiczności - powiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk. Przedstawili też plan "odmrażania" sportu w Polsce. Drugi etap - od 4 maja.

Decyzja rządu to m.in. wynik niedawnych negocjacji premiera i minister sportu z prezesem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem.



Wraca Ekstraklasa

- Ten pierwszy gwizdek nie zabrzmi jutro, (...) ale mamy ściśle ułożony plan dojścia do pierwszego meczu Ekstraklasy, który może już mieć miejsce pod koniec maja - zapowiedział premier.



Morawiecki poinformował, że sportowcy już teraz są poddani izolacji i w najbliższym czasie będą mogli wrócić do treningów, w bardzo ścisłym trybie sanitarnym, tak by po dwóch tygodniach móc przystąpić do rozgrywek piłkarskich i żużlowych. Premier zapowiedział też, że rozgrywki zostaną wznowione zgodnie z zasadami zachowania "warunków sanitarnych" i na razie będą się odbywały bez udziału publiczności.



- Będziemy się mogli cieszyć tymi sportami przed telewizorami - pocieszał kibiców. Wyraził też nadzieję, że wkrótce powrócą rozgrywki z udziałem publiczności. - To jest ta radość kibicowania, na którą wszyscy czekamy - podkreślił. - Sport wróci na stadiony, wróci do naszych domów. Jestem przekonany, że będzie to symbol powrotu do normalności - podkreślił.

Otwarcie Centralnych Ośrodków Sportu

Premier podkreślił podczas konferencji prasowej, że "sportowcy, by dawali nam tę radość ze zdobywania złota, srebra, brązu, z ich zwycięstw, muszą trenować". Jak dodał, to ważne, żeby rozpoczęły się treningi pod kątem igrzysk olimpijskich w Tokio, które zostały przełożone na przyszły rok.



Dlatego - poinformował - "otwieramy centralne ośrodki sportowe w Spale i Wałczu w ścisłym reżimie sanitarnym, tak, żeby naszych 250 sportowców mogło tam zacząć przygotowania do olimpiady". Jednak, dodał, "ten proces będzie wymagał podwójnej dyscypliny - sportowej i sanitarnej".



Szef rządu zaznaczył, że "sukces w sporcie zależy od trzech głównych czynników: taktyki, dyscypliny i konsekwencji". - Poprzez te etapy otwierania (sfery) sportu, przedstawiamy możliwości zarówno dla najmłodszych, jak i dla najstarszych, dla sportu amatorskiego i zawodowego. To sposób powrotu do nowej rzeczywistości sportowej - podkreślił Morawiecki.



Dodał, że "w drugiej kolejności, już wkrótce, już za miesiąc, (odbędą się) rozgrywki Ekstraklasy, piłki nożnej". - W trzeciej kolejności mam nadzieję, nastąpi powrót do jeszcze szerszej aktywności sportowej - zapowiedział szef rządu.



- Musimy zdawać sobie sprawę, że przed nami prawdziwy maraton wyzwań, ale już co najmniej kilka kilometrów tego maratonu przebyliśmy z sukcesem. Jestem przekonany, że wspólnie dobiegniemy do mety - powiedział Morawiecki.



Etapy "odmrażania"

- To miał być inny rok, rok igrzysk i mistrzostw Europy. Ale chcemy dziś zaprezentować matrycę powrotu do rzeczywistości sportowej - powiedział na konferencji premier. - Pierwszy etap zmian mamy już za sobą. W drugim etapie zbliżamy się do udostępnienia boisk i tych różnych miejsc uprawiania sportu, które są na otwartej przestrzeni. Ten drugi etap będzie od 4 maja, czyli już całkiem niedługo. W drugim etapie otwarte będą również orliki, na boiskach, na których grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób. Także dla innych dyscyplin sportowych, jak tenis ziemny też na otwartej przestrzeni, gdzie wiadomo, że może grać 2 albo 4 zawodników, też stanie się to dopuszczalne - poinformował Morawiecki.

