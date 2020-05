Na ten dzień czekały wszystkie kluby PKO Ekstraklasy. Po wczorajszych badaniach na obecność COVID-19 w organizmach piłkarzy dziś piłkarze mieli wrócić do treningów w małych grupach. Akcja została jednak wstrzymana. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek Interii wyjaśnia, dlaczego tak się stało.

Do kierowników wszystkich klubów PKO Ekstraklasy dziś rano wyszła informacja o tym, że go godziny 14 zostały wstrzymane wszystkie treningi. Nie podano jednak, jaki jest powód takiej zwłoki. Rano wszyscy szykowali się już do wybiegnięcia na boiska, zespoły miały rozpisane podziały na grupy, w jakich będą ćwiczyć.

- Nie ma powodów do paniki. Czekamy na wyniki wszystkich badań. Jeśli co do któregoś piłkarza pojawią się jakieś podejrzenia, zostaną wykonane dodatkowe testy. Proszę pamiętać, że badamy ludzi młodych, zdrowych, którzy od kilku tygodni pozostają w izolacji - powiedział Interii prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, który wespół z Ekstraklasą SA koordynuje powrót rozgrywek.



Jeśli testy odbędą się pomyślnie, restart ligi nastąpi 29 maja, a dwa dni wcześniej zostaną rozegrane zaległe mecze ćwierćfinału Pucharu Polski Stal Mielec - Lech Poznań, Miedź Legnica - Legia Warszawa.



