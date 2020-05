Po przerwie spowodowanej koronawirusem do regularnego grania powrócą kluby Ekstraklasy. Wiąże się to z kolejnymi testami na obecność wirusa u piłkarzy czy pracowników klubów i póki co, spływają kolejne informacje o negatywnych wynikach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Tomasz Frankowski dla Interii: Będę zaskoczony, jeśli Legia nie wywalczy mistrzostwa. Wideo INTERIA.TV

Rozgrywki Ekstraklasy zostały przerwane 20 marca i pierwotnie miały być zawieszone do 26 kwietnia. Wówczas sytuacja epidemiologiczna nie była jeszcze na tyle dobra, by myśleć o powrocie do gry.



Ostatecznie na datę wznowienia ligi polskiej wskazano 29 maja, a trzy tygodnie wcześniej kluby wróciły do regularnych zajęć. Rozgrzewką przed startem Ekstraklasy były spotkania Pucharu Polski.



Ekstraklasa będzie jedną z pierwszych lig w Europie, która zdecydowała się na powrót do grania. Wcześniej grać zaczęli piłkarze Bundesligi, a zawody zostały zakończone we Francji czy Belgii.



Z tego powodu mecze Ekstraklasy będą emitowane w kilkunastu państwach, w tym w Portugalii, Anglii, Austrii czy nawet dotrą do odbiorców w Izraelu.





Reklama