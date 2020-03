Koronawirus w piłce. Fabryka Futbolu ogłasza konkurs plastyczny

Akcja #zostań w domu w dobie pandemii wirusa nabiera nie tylko na znaczeniu, ale i na popularności. Pojawiają się coraz to nowe pomysły, by zachęcić do słusznej idei. Z nietypową inicjatywa wyszła właśnie agencja menedżerska Fabryka Futbolu.

Narysuj Tymka Puchacza i wygraj koszulkę z autografem gwiazdy - to propozycja agencji dowodzonej przez Przemysława Erdmana, Szymona Pacanowskiego i Tomasza Magdziarza. Akcja ma urozmaicić czas tym - głównie kibicom najmłodszym - którzy posłuchali zaleceń i na czas kryzysu sanitarnego pozostają w domu.

Konkurs ogłoszono na twitterowym profilu Fabryki Futbolu. Zwycięska praca zostanie zamieszczona na Instagramie głównego bohatera zabawy, czyli młodego zawodnika Lecha Poznań - Tymoteusza Puchacza. Nagrodą będzie również koszulka z autografem.

Triumfator konkursu może być jeden, ale również pozostali uczestnicy zmagań mają zostać uhonorowani koszulkami znanych zawodników. A trzeba wiedzieć, że persony w portfolio FF widnieją nietuzinkowe. Krzysztof Piątek, Jan Bednarek, Karol Linetty, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Duszan Kuciak - to tylko niektóre z nich.

W tym gronie jest również Puchacz. 21-latek to obecnie gracz młodzieżowej reprezentacji Polski. W Ekstraklasie debiutował przed trzema laty w barwach "Kolejorza".

UKi