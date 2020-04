Arkadiusz Aleksander również zaangażował się w walkę z koronawirusem. Były piłkarz wielu klubów Ekstraklasy udostępni swoje mieszkanie personelowi medycznemu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Henryk Kasperczak dla Interii o renegocjacjach kontraktów piłkarzy: Środowisko jest zróżnicowane. Wideo TV Interia

Każdy pomaga, jak może. Jedni dają pieniądze, inni szyją maseczki, a jeszcze inni pomagają w inny sposób. W tym trudnym czasie wszyscy chcą pomóc.

Reklama

Na ten krok zdecydował się też Aleksander. Występował on m.in. w Górniku Zabrze, Odrze Wodzisław Śląski, czy Śląsku Wrocław. To właśnie w tym ostatnim mieście, ma mieszkanie, które chce udostępnić lekarzom i pielęgniarkom.

Aleksander zaprosił do kontaktu wszystkich, którzy wykonują zawody medyczne i leczą osoby z koronawirusem. Były piłkarz zadeklarował, że udostępni im swoje mieszkanie we Wrocławiu, jeśli z różnych powodów nie mogą wrócić do domu.

MP



Zobacz wyniki, tabelę i najlepszych strzelców PKO Ekstraklasy