Korona uratowana. Po blamażu piłkarze Widzewa wygwizdani

Przed meczem było jasne, że to przede wszystkim goście będą zdeterminowani, bo groził im spadek z ekstraklasy. Wygrana bez oglądania się na inne wyniki gwarantowała im pozostanie w lidze. Widzewiacy chcieli jednak przerwać passę pięciu porażek na własnym boisku i podziękować kibicom za sezon, który mogli w Łodzi rozegrać za każdym razem przy pełnych trybunach. To rzadko się zdarza w polskiej piłce. Zresztą fani efektowną oprawą "Zawsze w 12" przypomnieli o przywiązaniu do klubu.