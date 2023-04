Korona obroniła twierdzę Kielce. Gigantyczne emocje i zamieszanie w tabeli

Gdy na początku listopada zeszłego roku Kamil Kuzera zostawał tymczasowym trenerem Korony Kielce, zespół ten był w fatalnym położeniu. 39-letni kielczanin, które do Korony trafił dopiero na ostatnie 6,5 roku swojej piłkarskiej kariery, zaczął pracę od dwóch porażek, ale w starciach z Lechem i Widzewem jego zespół mógł mieć nawet komplet. Właśnie dlatego działacze zaufali Kuzerze, dość szybko podjęli decyzję, że to on podejmie się ratowania Ekstraklasy dla Kielc. I młody trener do dziś nie mógł narzekać - Korona wygrała wszystkie pięć domowych spotkań w tym roku, dźwignęła się poza strefę spadkową. Dzisiejsze starcie z Jagiellonią też miało dla niej niezwykle istotne znaczenie, bo rywale też, nieoczekiwanie, znaleźli się w trudnym położeniu. Mimo niezłego budżetu i mocnej kadry.

Kiepska postawa Jagiellonii sprawiła, że jej szefowie też nie wytrzymali - Macieja Stolarczyka zastąpił zaledwie 31-letni Adrian Siemieniec. Pierwszy test zdał, pokonał Lechię Gdańsk, dziś stanął przed próbą wyjazdową. I znakomicie zmotywował swój zespół, który pokazywał w ofensywie to, co ma najlepsze.

Nowy trener Jagiellonii dźwignął zespół. I to w najważniejszym momencie

Goście byli bowiem w pierwszej połowie zespołem lepszym, to oni mieli konkretne pomysły na swoje akcje, często niepokoili Konrada Forenca. Minimalnie z dystansu pomylił się Jesus Imaz, po chwili groźną akcję zaprezentował Marc Gual. Korona dopiero w 21. minucie zaoferowała coś swoim kibicom, gdy po rzucie rożnym i błędnym odbiciu Guala w znakomitej sytuacji znalazł się Israel Puerto. Hiszpan miał cztery metry do bramki, powinien rozerwać siatkę, a nie kopnąć prosto w Forenca. Zresztą to były jedyne w pierwszej połowie dobre minuty kielczan - niedługo później Zlatan Alomerović z trudem obronił strzał z dystansu Ronaldo Deaconu, a z narożnika boiska Rumun wkręcił piłkę na... górną część poprzeczki.

Jewgienij Szykawka w ataku na bramkę Jagiellonii. Obok niego Dušan Stojinović i bramkarz gości Zlatan Alomerović / Łukasz Gągulski / PAP

Rzuty rożne to specjalność Jagiellonii. W Kielcach znów to udowodniła

Korona nie była jednak w stanie przejąć inicjatywy na dłużej. Jagiellonia łatwo podprowadzała piłkę w okolice pola karnego, a tam "czarowali" już jej najlepsi gracze. Forenc zdołał obronić strzał Nene, Michal Sáček został zablokowany. W sukurs białostoczanom przyszedł jednak rzut rożny, bo po dośrodkowaniu Bartłomieja Wdowika Puerto zgrał piłkę głową na dalszy słupek, a wbiegający w piątkę Imaz z bliska nie dał szans Forencowi. Prowadzenie gości po pierwszej połowie było jak najbardziej zasłużone - Jagiellonia była bowiem zdecydowanie lepsza od Korony.

Korona w trudnej sytuacji. Nie zrobiła wiele, by ten fakt zmienić

A przecież to Korona zdobyła komplet 15 punktów w tym roku na swoim stadionie, a w perspektywie miała jeszcze mecz w kolejnej kolejce z Zagłębiem Lubin. Z pewnością kielczanie liczyli na kolejne komplety, które dałyby im spory komfort w końcówce sezonu. Wtedy czekają ich jeszcze starcia z Rakowem czy Lechem, o punkty może być wówczas trudniej. Gospodarze wyszli więc z szatni mocno naładowani energią, Rzucili się na rywali, bliski fatalnego w skutkach błędu był Alomerović. Tyle że po kilku minutach wszystko wróciły do normy z pierwszej połowy: Jagiellonia kontrolowała grę, choć też wielkiego futbolu nie pokazywała. I za dużo kombinowała w polu karnym Korony, zwłaszcza Gual.

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok / Łukasz Gągulski / PAP

Kielczanom ciężko szło zwłaszcza w środkowej strefie, nie potrafili przebić się przez drugą linię "Jagi". Niewiele wnosił do gry Jewgienij Szykawka - po prostu nic nie wskazywało na to, że Korona zdoła coś zmienić. Wrzutki w pole karne nie dawały żadnych efektów - aż do 79. minuty. Właśnie wtedy z daleka dośrodkował Marius Briceag, fatalnie zachował się młody Jakub Lewicki, który zamiast walczyć o piłkę, wolał przewrócić się w starciu z Dominickiem Zatorem. A reprezentant Kanady przelobował uderzeniem głową Alomerovicia.

Korona ewidentnie miała ochotę pójść za ciosem, ale omal nie została za to skarcona przez Imaza. Hiszpan znów przekombinował w polu karnym, gospodarze wyjaśnili sytuację. Aktywny był też Kolumbijczyk Camilo Mena, podobną okazję jak Zator miał przed bramką gości Kacper Kostorz. Próbowali jedni i drudzy, pięć doliczonych minut dostarczyło wiele emocji. I wreszcie w ostatniej akcji, po rzucie rożnym, Zator zgrał piłkę przed bramkę, a słabiutki w sobotę Szykawka został bohaterem całego stadionu. Jego gol dał drużynie bezcenne trzy punkty.

Statystyki meczu Korona Kielce 2 - 1 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 20 16 Strzały celne 8 7 Strzały niecelne 7 3 Strzały zablokowane 5 6 Ataki 105 100