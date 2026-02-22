Korona Kielce - Lech Poznań. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?
Lech Poznań zagra z na wyjeździe z Koroną Kielce w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski spróbuje powalczyć o trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu, o co nie będzie łatwe z dobrze dysponowaną Koroną. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Korona Kielce - Lech Poznań? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Korona Kielce - Lech Poznań w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Lech Poznań po trudnym początku 2026 roku wreszcie zdołał się przełamać. "Kolejorz" przegrał pierwsze dwa spotkania ligowe po wznowieniu rozgrywek, ale dwa kolejne zakończyły się już jego zwycięstwami. Mistrz Polski pokonał kolejno 1:0 Górnik Zabrze oraz 3:0 Piasta Gliwice. Teraz zmierzy się z Koroną Kielce.
"Scyzoryki" także dobrze radzą sobie w powrocie do gry po przerwie zimowej. Piłkarze Jacka Zielińskiego wygrali dwa spotkania, pokonując 2:1 Legię Warszawa, przegrywając 1:2 z Zagłębiem Lubin i zwyciężając 2:0 z Radomiakiem Radom. "Święta wojna" z Radomianami zakończyła się wielkim skandalem, o którym mówiła w tym tygodniu cała piłkarska Polska.
W rundzie jesiennej w meczu Lecha z Koroną padł remis 1:1. Z kolei ostatnia wizyta "Kolejorza" w Kielcach zakończyła się jego zwycięstwem 3:2. Dziś kibiców na stadionie Korony może czekać bardzo wyrównane spotkanie, choć faworytem wydaje się Lech.
