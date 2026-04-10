Korona - Jagiellonia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Korona Kielce - Jagiellonia Białystok w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 4. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok nie wykorzystała w poprzedni weekend szansy na zrównanie się punktami z Lechem Poznań, choć miała ku temu doskonałą okazję. "Duma Podlasia" podjęła "Kolejorza" przed własną publicznością, ale wywalczyła tylko remis. Gra o tytuł wciąż jest zatem otwarta, choć trzypunktową przewagę mają piłkarze z Wielkopolski. To oznacza, że jeśli drużyna Adriana Siemieńca marzy o odzyskaniu mistrzostwa, nie może pozwolić sobie na potknięcia.

Dziś "Jaga" zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. Wydawało się, że "Scyzory" po bardzo dobrej jesieni będą raczej spoglądać na czołówą ósemkę, niż ostatnią trójkę. Tymczasem ekipa Jacka Zielińskiego po przerwie zimowej wygrała cztery spotkania i aż pięć przegrała. Trzeba jednak też zwróćić uwagę, że terminarz Kielczan nie rozpieszczał, ponieważ przyszło im grać m.in. z Lechem, Zagłębiem Lubin czy świetnie radzącą sobie Lechią Gdańsk. Rywalizację z tymi drużynami Korona przegrała, natomiast wygrała te starcia, które musiała, czyli z Bruk-Betem i Arką. Mimo to widmo strefy spadkowej zbliża się niebezpiecznie, ponieważ Legia punktuje bardzo regularnie i zaczęła wygrywać, a przewaga "Scyzorów" nad miejscami oznaczającymi spadek wynosi już tylko trzy "oczka".

Korona i Jagiellonia w tym sezonie zmierzyły się ze sobą na początku października. "Jaga" wygrała wtedy przed własną publicznością 3:1. Z kolei jej ostatnia wizyta w Kielcach zakończyła się porażką dokładnie w takim samym stosunku. "Jaga" nie pokonała Korony na jej stadionie już od 2019 roku i jeśli chce walczyć o tytuł, powinna dziś tę serię przełamać. Równie bardzo punktów potrzebuje jednak też Korona, dlatego w Kielcach kibiców może czekać bardzo zacięte spotkanie.

