Kontrowersyjny transparent na meczu. Biedroń żąda reakcji Kuleszy

Dulkiewicz skierowała pisma do Polskiego Związku Piłki Nożnej i Adama Mandziary , którego tytułuje "właścicielem Lechii Gdańsk". Z naszych informacji wynika, że Policja wszczęła dochodzenie z tytułu art. 256 kodeksu karnego, który dotyczy nawoływania do nienawiści. Operator stadionu otrzymał już pismo o zabezpieczenie monitoringu.

Obok prezydent Gdańska osobne pismo do prezesa PZPN wysłał także europoseł, Robert Biedroń. Zanim przytoczymy jego treść warto zwrócić uwagę, że (pewnie przez pomyłkę) jest on datowany na 30 marca, podczas gdy mecz odbył się 1 kwietnia. Biedroń zwraca się do Cezarego Kuleszy:

"Zwracam się do pana w związku ze skandalicznym wydarzeniem, które miało miejsce podczas meczu Lechii Gdańsk ze Śląskiem Wrocław 1 kwietnia 2023 r.(...) Określenie osób homoseksualnych pejoratywnymi słowami ("sodomici", "pedały") i łączenie ich z przestępstwami seksualnymi popełnianymi na dzieciach, to podżeganie do nienawiści i przemocy wobec tej grupy osób. Transparent, jak rozumiem, miał się odnosić do ujawnionych przez dziennikarzy nowych informacji dotyczących tuszowania kościelnej pedofilii i przenoszenia sprawców tych przestępstw na inne parafie, przez Karola Wojtyłę, zanim jeszcze został papieżem. Nie ma żadnego połączenia między tymi faktami a treścią nienawistnego transparentu wywieszonego na trybunie. Stadion sportowy, tak jak żadne inne miejsce publiczne, nie może być przestrzenią podżegania do nienawiści wobec żadnych grup ludzi w kontekście ich orientacji psychoseksualnej, płci, rasy czy wyznania.