Kontrowersje wokół Marciniaka, ale co stało się potem. Nieoczekiwana reakcja PZPN-u
Najbardziej wyraźnym polskim wątkiem na tegorocznym mundialu jest Szymon Marciniak. Arbiter z kraju nad Wisłą już dwukrotnie znalazł się w centrum dość kontrowersyjnych wydarzeń. Kilka dni po ostatnim mundialowym spotkaniu Polaka, PZPN wypuścił komunikat, w którym przedstawił kibicom z kraju nad Wisłą dość nieoczekiwane działania.
Niestety, tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata odbywają się bez udziału reprezentacji Polski. Ta przegrała bowiem walkę o ostatni "bilet" na najważniejszą imprezę czterolecia. Niemniej nie oznacza to, że na amerykańskich boiskach całkowicie brakuje polskich wątków.
Jednym z arbitrów, oddelegowanych do prowadzenia MŚ jest bowiem Szymon Marciniak. Wziął on udział w dwóch spotkaniach fazy grupowej rozgrywek. W obydwu przypadkach doszło do dość kontrowersyjnych sytuacji z polskim arbitrem w roli głównej.
Na pierwszy ogień Marciniak poprowadził starcie Argentyńczyków z Algierczykami. Mimo dość ostrego zagrania Messiego, Polak nie zdecydował się na ukaranie gwiazdora czerwonym kartonikiem. W oczach wielu ekspertów była to błędna decyzja, choć przełożeni Marciniaka nie dopatrzyli się w tym przypadku nieprawidłowości.
Później polski arbiter oddelegowany został do prowadzenia spotkania Egiptu z Iranem. W tym starciu anulował on bramkę, która jego zdaniem, została zdobyta w sposób nieprawidłowy. Sytuacja ta przesądziła o ostatecznych losach ekipy z bliskiego wschodu, bowiem ta nie uzyskała kwalifikacji do dalszej fazy turnieju. To również wywołało całkiem spore kontrowersje na arenie międzynarodowej.
Nowe przepisy gry w piłkę nożną. PZPN nie pozostaje obojętny
Tuż przed rozpoczęciem tegorocznego mundialu w życie wszedł zaktualizowany kodeks gry w piłkę nożną. Dostarczył on kilka nowych przepisów, których celem jest poprawienie dynamiki spotkań. Ten sam zbiór zasad obowiązywać będzie w zbliżającym się sezonie klubowym 2026/2027.
28 czerwca PZPN wydał komunikat, dotyczący wspomnianej wyżej aktualizacji przepisów gry w piłkę nożną. Z jego treści dowiedzieliśmy się, że Kolegium Sędziów PZPN postanowiło przetłumaczyć na język polski "Przepisy Gry" na sezon 2026/2027 skomponowane przez IFAB. Co więcej, przygotowali oni także podsumowanie zmian w przepisach gry na sezon 2026/2027.
- Kluczowe zmiany dotyczą m.in. analizy VAR i pomocy dla sędziego w przypadku jednoznacznego błędnego drugiego napomnienia, które jest efektem wykluczenia zawodnika, pięciosekundowego odliczania przy celowym opóźnianiu wrzutu z autu lub rzutu od bramki czy opuszczenia pola gry przez zawodnika w ciągu dziesięciu sekund od wyświetlenia wymiany na tablicy zmian - czytamy w komunikacie polskiego związku piłkarskiego.
Dzięki temu posunięciu żaden kibic z kraju nad Wisłą nie będzie miał od teraz problemów z właściwą interpretacją boiskowych zdarzeń.