Kontrowersje wokół Marciniaka, ale co stało się potem. Nieoczekiwana reakcja PZPN-u

Niestety, tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata odbywają się bez udziału reprezentacji Polski. Ta przegrała bowiem walkę o ostatni "bilet" na najważniejszą imprezę czterolecia. Niemniej nie oznacza to, że na amerykańskich boiskach całkowicie brakuje polskich wątków.

Jednym z arbitrów, oddelegowanych do prowadzenia MŚ jest bowiem Szymon Marciniak. Wziął on udział w dwóch spotkaniach fazy grupowej rozgrywek. W obydwu przypadkach doszło do dość kontrowersyjnych sytuacji z polskim arbitrem w roli głównej.

Na pierwszy ogień Marciniak poprowadził starcie Argentyńczyków z Algierczykami. Mimo dość ostrego zagrania Messiego, Polak nie zdecydował się na ukaranie gwiazdora czerwonym kartonikiem. W oczach wielu ekspertów była to błędna decyzja, choć przełożeni Marciniaka nie dopatrzyli się w tym przypadku nieprawidłowości.

Później polski arbiter oddelegowany został do prowadzenia spotkania Egiptu z Iranem. W tym starciu anulował on bramkę, która jego zdaniem, została zdobyta w sposób nieprawidłowy. Sytuacja ta przesądziła o ostatecznych losach ekipy z bliskiego wschodu, bowiem ta nie uzyskała kwalifikacji do dalszej fazy turnieju. To również wywołało całkiem spore kontrowersje na arenie międzynarodowej.

Nowe przepisy gry w piłkę nożną. PZPN nie pozostaje obojętny

Tuż przed rozpoczęciem tegorocznego mundialu w życie wszedł zaktualizowany kodeks gry w piłkę nożną. Dostarczył on kilka nowych przepisów, których celem jest poprawienie dynamiki spotkań. Ten sam zbiór zasad obowiązywać będzie w zbliżającym się sezonie klubowym 2026/2027.

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28 czerwca PZPN wydał komunikat, dotyczący wspomnianej wyżej aktualizacji przepisów gry w piłkę nożną. Z jego treści dowiedzieliśmy się, że Kolegium Sędziów PZPN postanowiło przetłumaczyć na język polski "Przepisy Gry" na sezon 2026/2027 skomponowane przez IFAB. Co więcej, przygotowali oni także podsumowanie zmian w przepisach gry na sezon 2026/2027.

- Kluczowe zmiany dotyczą m.in. analizy VAR i pomocy dla sędziego w przypadku jednoznacznego błędnego drugiego napomnienia, które jest efektem wykluczenia zawodnika, pięciosekundowego odliczania przy celowym opóźnianiu wrzutu z autu lub rzutu od bramki czy opuszczenia pola gry przez zawodnika w ciągu dziesięciu sekund od wyświetlenia wymiany na tablicy zmian - czytamy w komunikacie polskiego związku piłkarskiego.

Dzięki temu posunięciu żaden kibic z kraju nad Wisłą nie będzie miał od teraz problemów z właściwą interpretacją boiskowych zdarzeń.

Cezary Kulesza Lukasz Gdak East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Cezary Kulesza, prezes PZPN Wojciech Olkusnik East News





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport