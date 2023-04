Kontrowersje wokół gestu Lecha. Piłkarze się tłumaczą

Lech Poznań trafił w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy na włoską Fiorentinę. W czwartek, na kilka godzin przed pierwszym meczem, klub dowiedział się, że w arcyważnym spotkaniu będzie musiał radzić sobie bez szefa defensywy, Bartosza Salamona . UEFA postanowiła bowiem zawiesić zawodnika na trzy miesiące w związku z wykryciem dopingu w próbce A pobranej od gracza po starciu z Djurgardens IF.

Kontrowersje wokół gestu Lecha. Piłkarz się tłumaczy

Do sprawy w rozmowie z "TVP Sport" po meczu z Legią Warszawa odniósł się Radosław Murawski. - Popieramy i wspieramy Bartka. Jest on częścią naszej drużyny i tego nic nie zmieni. To trudny moment nie tylko dla niego, ale także dla nas i całego klubu. W ten sposób okazaliśmy wsparcie i szacunek dla jego osoby - mówił gracz poznańskiej drużyny.