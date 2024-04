Styl pozostawiał wiele do życzenia, jednak Legia Warszawa doczekała się wreszcie pierwszego zwycięstwa pod wodzą Goncalo Feio. W niedzielę "Wojskowi" po golach Josue, Kapustki i Rosołka wygrali ze Stalą w Mielcu. Przesunęli się tym samym na 5. miejsce w tabeli. Strata do Jagiellonii to tylko sześć punktów, wobec czego śmiało można powiedzieć, że Legia włączyła się na nowo do walki o mistrzostwo Polski.