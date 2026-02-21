Kontrowersje w meczu Rakowa. Legia znów uratowana, zdecydował jeden gol

Michael Ameyaw, w 27. minucie zdążył do piłki zmierzającej na aut bramkowy i jeszcze wycofał do Jonatana Brunesa. Ten miał pustą bramkę, po wyjściu golkipera w stronę Ameyawa, ale napastnik Rakowa skiksował i futbolówka nie dotoczyła się do bramki. Została wybita wcześniej przez obronę.

Pięć minut później Ivi Lopez świetnie znalazł się polu karnym rywali, dokładając głowę do wrzutki jednego z kolegów. Strzał był jednak skierowany prosto w bramkarza, który bez problemu złapał futbolówkę.

Dosłownie chwilę później Raków mógł znaleźć się w ogromnych tarapatach, bo przyjezdni domagali się rzutu karnego. Po dośrodkowaniu, futbolówka trafiła w rękę Jeana Carlosa Silvy, ale sędzia uznał, że ręka była przy ciele i dotknięcie nie było intencjonalne.

Zanim jednak sędzia zaprosił piłkarzy do szatni, Raków wyszedł na prowadzenie. Ivi Lopez świetnie znalazł się w polu karnym i po tym, jak piłka pierwotnie odbiła się od kilku rywali, Hiszpan uderzył z woleja, z ostrego kąta. Bramkarz zamknął krótki słupek, a rywal uderzył po długim i dał gospodarzom pierwszego gola.

Od pierwszych sekund drugiej połowy piłkarze z Niecieczy rzucili się do odrabiania strat, co przyniosło bardzo dobry strzał Radu Boboca. Obrońca gości uderzył z dystansu i pomylił się nieznacznie. Piłka poszybowała centymetry nad bramką.

Zanim zegar pokazał 60. minutę, Bruk-Bet miał dwie świetne okazje z rzutów rożnych, a rywalom we znaki dał się Krzysztof Kubica. Po drugim kornerze, pomocnik gości wyskoczył do piłki najwyżej i prawie pokonał Oliwiera Zycha. Piłka skozłowała tuż przed golkiperem i sprawiła mu masę problemów. Osatecznie golkiper wyrzucił ją na aut bramkowy.

To tylko napędziło Termalikę do tego, aby atakować bramkę Zycha, licząc na zmianę rezultatu. Na kwadrans przed końcem spotkania, świetnie wypuszczony w pole karne został Kamil Zapolnik. Spróbował on kopnąć piłkę obok interweniującego golkipera, po bliższym słupku, ale Zych świetnie skrócił kąt i zablokował piłkę ciałem.

Na kilka minut przed końcem, Lamine Diaby-Fadiga wpadł w pole karne rywali i tuż przed linią końcową upadł, czując dotknięcie rywala. Arbiter Paweł Raczkowski uznał jednak, że Bartosz Kopacz nie faulował rywala i o rzucie karnym nie było mowy.

To pierwsze zwycięstwo Rakowa w meczu o punkty pod wodzą Łukasza Tomczyka. Do tej pory ekipa z Częstochowy przygrywała z Wisłą Płock (1:2) oraz bezbramkowo remisowała z Radomiakiem Radom i Zagłębiem Lubin.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 1 - 0 Bruk-Bet Termalica Posiadanie piłki 55% 54% Strzały 10 20 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 3 8 Strzały zablokowane 3 7 Ataki 65 72

