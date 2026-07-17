Zakończyły się udręki Wisły Kraków. 13-krotni mistrzowie Polski spędzili cztery sezony na zapleczu Ekstraklasy. Dopiero w tym ostatnim udało im się wygrać I ligę i awansować do elity.

Obecnie zespół prowadzony przez Mariusza Jopa przygotowuje się do nadchodzącej kampanii, a w międzyczasie szuka wzmocnień. Jednym z nich ma być 19-letni Oumar Conte.

Co z transferem Wisły? Nieoczekiwane komplikacje

19-letni skrzydłowy z Gwinei był ostatnio testowany w rezerwach Wisły. Wystąpił m.in. w sparingu z Podbeskidziem Bielsko-Biała (0:1), w którym spisał się naprawdę solidnie. Z tego powodu klub zdecydował się podpisać z nim kontrakt.

- Jak się nazywał ten kocur z meczu rezerw? - napisał prezes Jarosław Królewski, dodając że piłkarz ten wkrótce ma dołączyć do głównego zespołu. Zgodnie z informacjami podanymi przez "Weszło" Conte ma podpisać kontrakt z krakowską ekipą do czerwca 2029 roku, z opcją rocznego przedłużenia.

Na początek Gwinejczyk miałby występować w drugim zespole, aby po "ograniu" zasilić pierwszą drużynę. Okazuje się, że tuż przed podpisaniem umowy pomiędzy obiema stronami "nastąpił pewien zgrzyt".

Jak podaje wspomniane źródło, kiedy Oumar Conte pojawił się w celu zawarcia kontraktu z Wisłą, zażyczył sobie, aby widniał w nim zapis dotyczący gwarancji treningów z pierwszym zespołem. Na taki scenariusz niezbyt przychylnie patrzy klub, który co prawda deklaruje, że Gwinejczyk będzie ćwiczył z "jedynką", ale mimo to nie chce umieszczać tego punktu w umowie.

W takiej sytuacji zawodnik i jego otoczenie dostali "dzień do namysłu", aby podjąć ostateczną decyzję.

Oumar Conte ma w CV juniorskie drużyny Pisy i SPAL z Włoch. W poprzednim sezonie grał Reggiany, głównie Primaverze, czyli lidze młodzieżowej. Kilkukrotnie zawitał do podstawowej kadry, zagrał dwa mecze w Serie B.

Wisła Kraków rozpocznie sezon Ekstraklasy od domowego meczu z GKS-em Katowice.

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Wisła Kraków ANDRZEJ BANAS East News

Jarosław Królewski Wojciech Matusik East News





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